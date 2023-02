Llevan cinco años manifestándose todos los lunes frente al Ayuntamiento de Alicante para reivindicar unas pensiones públicas y dignas, el colectivo de pensionistas ha puesto ahora su objetivo en la Seguridad Social y las dificultades para poder conseguir cita para poder ser atendidos. Al grito de "que vuelva ya la cita presencial", medio centenar de personas se han concentrado este viernes frente a las oficinas del INSS en la calle Mayor de Alicante para denunciar el sistema de citas previas y su indignación por el hecho pegarse contra un muro cada vez que intentan reservar una. La concentración fue convocada por la Plataforma de Pensionistas de l'Alacantí a las doce del mediodía y a ella acudieron no solo los manifestantes que habitualmente acuden a las protestas de los lunes, sino también algún ciudadano indignado porque el personal de seguridad les había dicho que sin cita previa no atienden a nadie. Situación que causa numerosas escenas de tensión a diario. El colectivo sostiene que lo que está ocurriendo en la Seguridad Social es un reflejo del desmantelamiento de los servicios públicos que llevan denunciando desde que salieron a la calle.

"Más funcionarios, menos demoras", "Internet es una opción, no una obligación", "Cuando todo sea privado, nos veremos privados de todo", eran algunas de las pancartas que podían leerse entre los manifestantes indignados que piden que se recupere la normalidad de los servicios públicos ya. "Llamamos por teléfono y no nos cogen, hasta que una voz automática nos dice que no hay citas", se queja, mientras que en la web apenas hay margen para poder solicitar la cita. "Ya llevo tres meses intentándolo y no hay manera", se lamentó. En cuanto se presentan en las oficinas tratando de ser atendidos sin cita previa, se encuentran con un guardia de seguridad que ni siquiera les deja entrar.

"Quienes van a pedir la cita, son pensionistas que buscan ayudas porque las necesitan. Es gente que no tiene Internet y algunos no pueden ni pagarse un teléfono móvil", aseguró a este diario Ana Bejar, una de las portavoces de la plataforma. "No podemos sufrir por más tiempo esta falta de respeto, esta denigrante situación", aseveró. Algunos de los concentrados se quejaron de que desde el Gobierno se anunció que las personas mayores de 65 años iban a poder ser atendidas sin necesidad de cita previa, pero luego no se ha sabida más de esa medida. "Muchos de nosotros hemos nacido cuando no había Internet y no tenemos por qué saber cómo funciona", se quejaba uno de los pensionistas para evidenciar la llamada brecha digital, toda una barrera que impide a un sector de la población que no domina las tecnologías acceder a determinados servicios públicos. Por el momento, no está previsto nuevas concentraciones frente a la oficina, como sí que hacen en el Ayuntamiento. Aunque Bejar señaló que señalar otra protesta es una posibilidad que podría estudiarse, así como hacer otras frente a organismos que ponen trabas para la atención a personas mayores.

Te puede interesar: Alicante Tramitar la pensión de jubilación en Alicante tiene una demora de diez meses

Compra de citas

Mientras las dificultades para conseguir cita indignan a los ciudadanos, se da la situación de que hay locutorios que están vendiendo estas citas para todo tipo de trámites y en algunos casos para el día siguiente. Este diario publicó el caso de locutorios de Torrevieja con capacidad de reservarlas con datos que no son los del usuario final, cuando la práctica de la administración en la web de este organismo público es solicitar, al menos, nombre, DNI y número de móvil. se vende por 5,80 euros, la de empadronamiento en el Ayuntamiento de Torrevieja por 3,80 -aunque en este caso sí con una demora de más de veinte días-, la apreciada cita para la renovación del DNI o Pasaporte en la oficina de la Policía Nacional en la calle Arquitecto Larramendi se ofrece por 3,80 euros, al igual que la del registro civil en el Palacio de Justicia de Torrevieja. La cita para trámites presenciales de asignación de NIE -que afecta sobre todo a extranjeros y británicos, parece que ya son palabras mayores: 17 euros, al igual que la que se requiere para cualquier gestión en la Dirección General de Tráfico con sede en Alicante, que tiene el mismo precio. En este surtido buffet para esquivar el «vuelva usted mañana» se ofrece así mismo la gestión de la vida laboral pidiendo autorización al cliente para usar su teléfono móvil, o el sello del paro y cita para las oficinas de Labora en la ciudad.