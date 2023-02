El presidente de la Generalitat Valenciana, en su discurso en la gala de entrega de los premios «Importantes», puso en valor la trascendencia para la sociedad del periodismo, y sobre todo de la prensa de proximidad, destacando el anclaje con la tierra de INFORMACIÓN a lo largo de sus décadas relatando el día a día de la provincia. «El diario ha sido un actor esencial para configurar el Alicante moderno, ha sido la voz de Alicante. Ha luchado por una libertad que le negaban. Ha insistido, insistido y vuelto a insistir en la defensa de los intereses de esta tierra», señaló Puig en unas palabras en la que recordó que esa larga travesía se ha hecho con «la mejor materia prima», en alusión a los periodistas del periódico.

Para Ximo Puig, la «fuerza» de INFORMACIÓN ha sido «ser independiente y jamás neutral», estando «siempre del lado de un Alicante que mira al futuro».

Según el jefe del Consell, la gala de los «Importantes» refresca otra lección «para no olvidar», refiriéndose al «papel determinante del periodismo, y más en concreto de la prensa regional». En ese capítulo de su intervención, Puig recordó a los «mercenarios de la información», en alusión directa a la empresa israelí que ha sido noticia estos días, cuyo lema era que «las cosas no tienen por qué ser ciertas siempre que se crean». Ahí, tras recordar peligros como los bots, la información falsa y la suplantación de identidades, el dirigente autonómico alertó de que «ese mercadeo de ‘fakes’, sin escrúpulos, no está lejos de aquí». En ese escenario, Puig concluyó que para frenar a tantas noticias falsas que intentan cambiar gobiernos, influyendo en la ciudadanía, «solo hay un camino: el periodismo veraz y riguroso».

Para Puig, la esencia del periodismo pasa por «fortalecer la democracia desde dentro, con independencia, responsabilidad y lealtad a una tierra». Este ha sido el camino seguido, según prosiguió el mandatario, por INFORMACIÓN desde que «costaba un real» y los periodistas tecleaban en la redacción de la calle Quintana. «Entonces, en aquel verano de 1941, la libertad era poca y la ilusión era mucha», según recordó Puig en una mirada atrás en la que no se olvidó del talento de la provincia, con la «sátira de Arniches, la partitura de Esplá y el pincel de Aguirre, la lógica de Bernácer, el humanismo de Altamira, la sensibilidad de Miró y Azorín o el compromiso de Emilio Costa». Una generación con «talento, voluntad compartida y ambición».

Para Puig, y seguramente para todos los presentes en el Auditorio Provincial que acogió este jueves la entrega de los premios, «estos nombres deberían ser el orgullo permanente de Alicante, pero no para alimentar melancolías, sino par ambicionar excelencia». Con la vista ya en el presente, el jefe del Consell señaló que esa excelencia está ahora representada, entre otros orgullos de la provincia, en «Francis Mojica, María Blasco, Nuria Oliver, Carmen Herrero, Quique Dacosta o Matilde Asensi». Una excelencia, dijo, que también muestran los premiados.

Porque Puig también habló de Alicante, «que es capaz de todo», y su gente. Y del papel de INFORMACIÓN en ese contexto para «enaltecer la diversidad de esta tierra». «Ha sido el periódico de todos, no de unos y no de otros, sino el periódico de Alicante. Por eso, aunque lo hayan intentado, nunca ha tenido rival. Ese ha sido el secreto de su éxito, entendiendo la complejidad, valorando la diversidad y defendiendo la tierra con lealtad». Ayer, hoy y siempre. «Cuando costaba un real y ahora que se lee en tiempo real», afirmó.

En su discurso, Puig subrayó que la gala de los «Importantes» supone «invocar lo mejor del año alicantino», en este caso, un 2022 «convulso», en alusión a la invasión rusa en Ucrania de la que ahora se cumple un año. «Esta ha sido una lección olvidada. Un paisaje de tanques, de bombas y de horror», apuntó el dirigente socialista, quien resaltó la generosidad de la Comunidad Valenciana, y por extensión de sus gentes, ante una crisis de orden mundial. «Hemos liderado la respuesta con la acogida de 30.000 ucranianos y dando colegios a más de 9.000 niños que han huido de la guerra. Esta tragedia ha aflorado nuestra mejor versión: la solidaridad».

Pero Puig no se quedó ahí. No se olvidó, sin citar, de aquellas personas, no pocas, que dibujaron un escenario que, al menos por ahora, no se ha dado. «Algunos agoreros sacaban a cabalgar los jinetes del Apocalipsis cuando profetizaban cada día que el mundo se acababa. Hoy podemos decir que no ha sido así, aunque continúan las dificultades», agregó Puig, recordando que «ni llegó la recesión, ni se cortó el gas ni cundió el pánico». Al contrario, prosiguió el jefe del Consell: «Hoy la economía crece, el empleo está en récord y el turismo, también. Por tanto, hay motivos para la confianza».

Sus últimas palabras fueron, como no podía ser de otra forma, para los «Importantes» de INFORMACIÓN. «Gracias por vuestro trabajo», afirmó Puig, quien no se retiró del escenario sin antes recordar «tres lecciones» que, a su juicio, no se deben olvidar: «La esperanza ante la adversidad, la ambición para progresar y el periodismo para preservar la democracia».