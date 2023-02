Es imposible hablar de turismo en la provincia de Alicante en los últimos años sin hablar de Toni Mayor.

El que fuera presidente la Asociación Empresarial Hotelera y Turística Hosbec durante 14 años consiguió llevarla desde Benidorm -donde se originó- a ser referente en toda la Comunidad Valenciana.

En su trayectoria quedan numerosas reivindicaciones, desde la más reciente oposición a la tasa turística a la defensa del turismo del Imserso para proteger sus 7.000 empleos directos e indirectos, sin olvidar la reclamación de una financiación justa para la Comunidad.

Mayor considera que «es un honor recibir este premio, que es importante no solo para mí a nivel profesional y personal, sino también por la parte de reconocimiento al sector hotelero. Durante todos mis años de dedicación a la industria de la felicidad, como me gusta llamar a la industria turística, he reivindicado siempre el papel vertebrador del turismo en una región como la nuestra».

Un sector que «es el motor empresarial que impulsa y posiciona a la provincia y a la Comunidad a nivel nacional e internacional, y que tiene que continuar haciéndolo si buscamos consolidar nuestro posicionamiento como gran polo turístico de España».

En cuanto a su trayectoria, Mayor destaca que «los que nos dedicamos a la industria turística renovamos nuestros objetivos año a año» y mantiene que «en los últimos 30 años se ha apostado por la reconversión de los productos turísticos, de los destinos, y esto ha sido el factor determinante en la consolidación de nuestros destinos como grandes focos de atracción turística para el mundo».

Por lo que respecta a su «empeño personal», asegura que durante los últimos años «siempre ha sido aunar esfuerzos por la reconversión y mejora de los destinos, trabajando mano a mano con las instituciones públicas para conseguir crear las mejores experiencias para nuestro cliente, que al final es quien va a determinar nuestro éxito empresarial y de modelo de negocio».

Después de toda una vida dedicada al sector, puede afirmar que «es uno de los más flexibles, con capacidad de adaptación y versátiles. Tenemos productos que cambian de temporada a temporada en función de las preferencias y de la evolución de las tendencias de consumo, por lo que el gran reto es afianzar nuestro destino como industria desde una posición activa y líder. El desafío es consolidarnos en material de sostenibilidad, digitalización y en atracción tanto de clientes como en el mercado laboral».

La inmensa trayectoria de Toni Mayor, bien se merece un premio Importante por su capacidad de lucha y su supervivencia ante todos las dificultades, desde la crisis del petróleo en 1973, que ya se cobró la solvencia de grandes touroperadores, a la del ladrillo en 2008 y, por supuesto, la reciente crisis originada por la pandemia del coronavirus.

Toda una vida

Una vocación innegable que comenzó con un alojamiento sobre la casa que su familia construyó para ofrecer a los operadores turísticos cuando la ciudad de Benidorm todavía no tenía habitaciones suficientes para cubrir la demanda de británicos y alemanes.

A principios de los años setenta, gestionaban ya más de medio centenar de habitaciones, y en los noventa la planta ya era de cuatrocientas plazas hoteleras. Un esfuerzo que, actualmente, se traduce en una cadena de 13 hoteles entre Alicante y Valencia y que cuenta con una plantilla de medio millar de trabajadores.

Además del Importante de INFORMACIÓN, Toni Mayor, también ha obtenido el Premi Turisme Comunitat Valenciana a la trayectoria profesional.