Indra Picó es entrenadora de fútbol base en el Club Monóvar Atlético, donde trata de enseñar a los chicos todos los valores positivos que incluye el deporte: compañerismo, igualdad, respeto y competitividad sana forman parte de su filosofía.

En uno de los encuentros de su equipo, el conjunto rival -que estaba plagado de bajas- no fue capaz de reunir a los ocho jugadores necesarios para completar la alineación. Cuando se percató de la situación, Indra lo tuvo claro desde el principio: sentó en el banquillo a uno de sus futbolistas para que el enfrentamiento se disputase en igualdad de condiciones.

En vez de aprovechar la oportunidad de jugar con superioridad numérica desde el primer minuto, la joven entrenadora prefirió dar a sus niños -a los que explicó previamente su decisión- una lección de respeto mucho más valiosa. Al final, el conjunto de Monóvar perdió el encuentro, pero se ganaron el respeto de todos: rivales, familias, árbitros y directiva rival. Un gesto que representa lo más puro del deporte y que fue ejemplo para varias decenas de jóvenes futbolistas, que aprendieron que ganar no es siempre lo más importante.

Indra considera que este reconocimiento se lo toma como «la forma en que se ha visto todo el trabajo que llevo realizando todos estos años como entrenadora. Las ganas de enseñar, el esfuerzo, la constancia, la ilusión de ver cómo evolucionan los niños y querer que se hagan mejores personas, el poder enseñarles todo lo que yo he ido aprendiendo como jugadora, poder ser un ejemplo para ellos a nivel futbolístico o como persona...» Un premio que, «después de todo lo que llevo haciendo, ha culminado en este reconocimiento que va más allá del gesto que tuve».

Indra defiende el deporte como algo que va más allá de una manera de estar bien física y mentalmente o socializar: «Me he dado cuenta de que el jugar a fútbol en equipo, tener que ir todos a una, también lo he visto a la hora de trabajar: el poder hacer cosas en grupo, coordinarse, saber cómo comunicarse... Todo eso viene gracias a haber practicado un deporte colectivo».

Además, también mantiene que «cuantas más personas hagan un deporte de equipo mayor va a ser la unión y la empatía a la hora de afronta cualquier situación en la vida, ya sea en el trabajo, por la calle o en un supermercado».

La entrenadora considera que «si sabemos trabajar en equipo y respetar al rival, podemos extrapolarlo a la vida real y hacer una sociedad perfecta y en armonía».

Por ello, considera importante inculcar valores a los jóvenes deportistas porque «cuanto antes se les enseñe, se les eduque, a ser mejores personas, mayor va a ser la evolución del ser humano y la sociedad. Si todos los niños crecen con unos valores positivos, mejor va a ser el futuro. A día de hoy sigue habiendo guerras, gente homófoba... Y esto pasa porque tal vez no se ha trabajado todo eso desde su infancia. Si empezamos a trabajarlo con estos niños que acabarán siendo personas mayores, es posible que en un futuro ya no se den todas estas situaciones negativas y de falta de humanidad».

El camino correcto

En cuanto a la "fórmula secreta", Indra recuerda que ha tenido «la suerte» de contar con «unos maestros y profesores excepcionales, que cuando me he apartado del camino correcto, enseguida han sabido pararlo y realizar cualquier dinámica para corregir ese comportamiento y encaminarme para llegar hasta el día de hoy en el que, de manera natural, sin pensar y gracias a la educación que he tenido, me nace el gesto que tuve en aquel partido».

Una actitud que, aunque no es tan frecuente como debería en el mundo del deporte, «yo lo veo como algo normal. Si se da esa situación, actué así porque me parece lo más correcto, aunque a veces en el fútbol base se vean cosas que no tienen ningún tipo de sentido».