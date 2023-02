Si algo quedó claro en la gala de los Importantes de INFORMACIÓN fue la capacidad de unión que genera la música y el poder de una voz. En este caso la de la soprano valenciana Yolanda Marín, acompañada al piano por Florencio Sáez, que pusieron el broche de oro a una entrega cargada de reconocimiento y sentimiento. Por eso, lo que hizo la cantante fue plasmar a través de su voz todas esas emociones que se habían ido esparciendo durante la gala. Y también, unir a todo el público asistente en un abrazo común cuando interpretó con registro lírico el himno regional, momento en que consiguió poner en pie a todo el auditorio.

Yolanda Marín, que ha actuado en teatros como el de la Zarzuela y el Nacional de Panamá, comenzó con un recorrido por algunos fragmentos de músicas de diferentes estilos, como Bohemian Rapsoy, My way, Cinema Paradiso o Volver. Después, con las melodías interpretadas al piano por el músico alicantino Florencio Sáez, formado en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, la voz de la soprano interpretó Caruso y Me llaman la primorosa, para llegar a uno de los momentos más destacados de su actuación, con Nessun dorma, el famoso aria del acto final de la ópera Turandot de Puccini.

El aplauso unánime del público reconoció la interpretación de ambos, aunque todavía quedaba el colofón de la velada. El cierre lo puso Yolanda Marín con la interpretación del himno de la Comunidad Valenciana en una versión lírica que no solo puso de pie al auditorio durante la interpretación sino que finalizó con una gran ovación del público.

La soprano fue agasajada con un ramo de rosas. Una de ellas la entregó al pianista y otra al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sentado en primera fila.

La anécdota de la noche llegó después, cuando la presentadora del acto, Susana Soler, recordó que justo el jueves era el cumpleaños de la cantante. Acto seguido, empezaron a sonar los acordes del «cumpleaños feliz» en el piano de Florencio Sáez, a los que acompañó inmediatamente el coro de voces del público para cerrar la felicitación con un aplauso.