Se llama Enrique Pérez Penedo, aunque no necesita apellidos para distinguir su más que reconocible estilo artístico. El dibujante lleva 50 años diseñando viñetas satíricas. Un oficio al que ha dedicado dos terceras partes de su vida y para el que, desde 1972, ha diseñado más de 200.000 ilustraciones que reflejan su particular visión del mundo y, en especial, de Alicante y de toda su provincia.

Enrique, lápiz en mano, lleva más de 50 años analizando la actualidad desde que publicara su primer chiste, en los últimos años del franquismo en España: una viñeta en la que un paciente no es capaz de apartar la vista de una enfermera y que considera «inolvidable». Tras esquivar la censura, la carrera de Enrique despegó abordando todo tipo de temáticas. Desde dramas como la violencia machista, la crisis climática o todo tipo de fanatismos.

Además, Enrique también ha dado vida a Ticita dentro de las páginas de INFORMACIÓN. Un personaje del suplemento educativo del diario, que sirve de estímulo a los escolares de multitud de promociones y les anima a ver el mundo desde una perspectiva diferente .

Tras toda una vida dedicándose a dibujar el mundo para los demás, Enrique recibe el Importante del mes de septiembre por su particular visión del mundo que le rodea y su inconfundible forma de transmitirlo.

El artista recibe el premio como «algo muy importante, nunca mejor dicho» porque INFORMACIÓN «es mi casa, son 50 años desde 1972, más de dos tercios de mi vida». Para Enrique «es muy bonito que se me haya reconocido mi labor en un sitio donde he sido tan feliz».

El dibujante mantiene que «el único secreto es que te guste» ya que él mismo nunca pensó que pudiera ser su profesión: «Nadie de este país, salvo algunos políticos, se pueden plantear vivir del chiste», comenta con su humor habitual. «El secreto no lo sé, la verdad, para mí sigue siendo un gran misterio».

En cuanto al humor de los alicantinos, considera que «no difiere del resto: nos gusta reír nos, nos gusta la crítica... No veo una gran diferencia. A todos nos gusta sacar a la luz la problemática que tenemos en tono de humor, que hace más efecto».

El dibujante recuerda con motivo de la entrega del premio varias de sus viñetas favoritas aunque asegura que no podría decantarse por una de ellas en concreto: «Hay muchas, son muchos años, algunas me gustan porque han sido siempre punzantes, otras porque le han dado un palo a alguien que se lo merecía...».

Además, asegura que «no siempre trato de hacer reír, sino que a veces trato invitar a hacer pensar» y también destaca aquellas viñetas que no son tan alegres, como la del día que murió su gran amigo y también dibujante, Forges. A los pocos meses de comenzar su trayectoria publicando viñetas en el diario -recuerda el artista- le dieron un premio internacional en Valencia, un recuerdo que para Enrique fue «como llegar y besar el santo».

"Llegar a los 200 años"

Después de una carrera tan prolongada, el artista bromea con los retos del futuro: «Me gustaría llegar a los 200 años, pero tengo que reconocer que lo veo muy complicado», aunque asegura que se siente «muy feliz por mí, por mi familia, y por el reconocimiento de mi ciudad. Siempre es especial conseguir ser profeta en tu tierra». Una ciudad a la que le une un profundo cariño, por lo que «siempre he intentado criticar lo que veía que no estaba bien para tratar de sacarlo a la luz y así poder mejorarlo».

Enrique, que por el momento no piensa en retirarse, asegura que no tiene claro cómo querría que fuese su última viñeta: «No muy diferente de todo lo demás, no tiene por qué ser chimpún y se acabó». De hecho, mantiene el dibujante, «tenemos muchos compañeros cuya última viñeta no supieron que era la última».

Una carrera al alcance de muy pocos con la que Enrique puede presumir de haber contado a varias generaciones de alicantinos su particular forma de entender la actualidad de una ciudad que, sin sus dibujos, no sería la misma.