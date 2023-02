El Ayuntamiento de Alicante estima que las obras de la plaza de San Blas no terminarán antes de un año y medio La Junta de Gobierno inicia los trámites para rescindir el contrato ante la falta de justificación de la paralización de los trabajos desde noviembre - La adjudicataria, que dejó plantado el alcalde en una reunión, alega que no se realizaron los pagos en fecha - A tres meses de los once meses establecidos, se ha ejecutado un 18% de lo previsto