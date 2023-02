Los trabajadores de Swissport, una de las principales empresas de handling en el aeropuerto de Alicante-Elche, han sido llamados a la huelga a partir del próximo 27 de febrero, al no haberse cerrado un acuerdo con los trabajadores en la negociación del convenio colectivo. El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje celebró el lunes por la tarde en Madrid un acto previo de mediación previa a la huelga, convocada en todos los centros de trabajo de la compañía en España, sin que se pudiera cerrar ningún acuerdo. La empresa Swissport es una de las encargadas de los servicios de handling, facturación de equipajes y servicios aeroportuarios, que en la terminal alicantina trabaja para las compañías Lufthansa, British Airways, Ryanair y Easyjet, entre otras compañías.

La huelga comenzará el 27 de febrero con un paro de 24 horas, para continuar el martes 28 y el jueves 2 de marzo, todos los lunes, martes y jueves hasta el 13 de marzo. Los paros serán de 24 horas en todas estas jornadas. Los sindicatos UGT, CC OO y USO, convocantes de los paros, señalaron que el pasado día 6 de febrero se desarrolló una nueva reunión de la comisión negociadora del I Convenio Colectivo de Swissport Handling, en la cual y "debido al inmovilismo y mala fe de la empresa la representación mayoritaria presente en la mesa negociadora decidió romper la negociación". "En el acto de mediación la empresa siguió con la misma tónica, es decir, inmovilismo absoluto. Debido a esta causa el acto acabó con desacuerdo, por lo que la convocatoria de huelga continua adelante", señalaron estas fuentes.

"Una vez celebrada la mediación, nos reunimos con la empresa en la misma sede para tratar de negociar los servicios mínimos, pidiendo la empresa que debido al carácter de servicio público, fueran del 99%. Nos opusimos frontalmente pues consideramos que para poder ejercer libremente el derecho a hacer huelga, estos servicios mínimos deberían ser del 0%. Como era de prever y viendo el histórico tampoco se llegó a acuerdo alguno, por lo que los emitirá el Ministerio de Fomento", señalan los sindicatos en el comunicado por el que se declara la huelga.

"Las tres organizaciones sindicales nos hemos visto obligados a convocar una huelga en Swissport para que los trabajadores mediante las herramientas legales a nuestra disposición doblemos el brazo a Swissport y no tengan más remedio que plegarse a nuestras demandas, que no son otra que la de recuperar el poder adquisitivo y poder alimentar a nuestras familias de forma digna. Tampoco vamos a consentir que los trabajadores vean recortados sus derechos porque la empresa quiera llevar a cabo en su propio beneficio una adecuación con las tablas del sector absorbiendo y compensando cuando la nueva reforma laboral y el Convenio Sectorial del Handling no lo permiten. Además pretendemos una mejora sustancial en el empleo", indicaron.