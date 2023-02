La novedades de la ley educativa sobre el aprendizaje en competencias y por proyectos, también se traducen en un impulso decidido sobre los estudios de Formación Profesional en los que se va a modificar el acceso para que el alumnado que haya cursado un grado medio no se vea en segundo plano frente a los que cursan Bachillerato a la hora de seguir cursando un ciclo superior.

El secretario autonómico y número dos de la Conselleria de Educación, Miguel Soler, adelanta que para acceder a un grado superior va a dejar de primar el Bachillerato como hasta ahora.

Acceso

“El decreto que estamos desarrollando y hay que discutir no va en la línea actual que prima el Bachillerato para el acceso a un ciclo superior de FP”, sopesa. “Cambia el procedimiento de acceso para buscar el equilibrio y que los que procedan de un grado medio tengan tantas posibilidades como desde el Bachillerato”, concreta.

Un curso tras otro la quejas de familias con hijos que tras acabar l grado medio se quedan sin plaza en el mismo centro para seguir en el superior, porque las plazas las copan los que proceden de Bachillerato tiene, de esta forma, la horas contadas.

Sin necesidad de haber cursado una especialidad similar a la del grado superior al que se quiere optar, Soler concreta que en distintos ámbitos y “desde distintas formaciones -grado medio o Bachillerato- ambas permiten cursar con la mismas condiciones el ciclo superior”.

Plazas

La anterior normativa obligaba a reservar hasta un 60% de las plazas de grado superior a los titulados de Bachillerato, como informan desde el departamento que dirige la consellera, Raquel Tamarit, frente a otro 20% para titulados de grado medio y el 20% a los que superan la prueba de acceso.

Además de que en cada uno de estos cupos se prioriza siempre la nota media y que existe una reserva de un 10% de plazas para alumnos con alguna discapacidad acreditada.

Las pruebas

Este año las pruebas de acceso se celebrarán los días 22 y 23 de mayo en 11 institutos de Alicante, 8 de Elche, 5 de Benidorm, 4 de Orihuela, otros tantos de Torrevieja y de Elda, 3 de San Vicente del Raspeig y de Alcoy, y hasta un total de 84 centros de FP la provincia ante los que se podrá solicitar por correo electrónico la solicitud de inscripción entre los días 20 al 31 de marzo.

El secretario autonómico subraya que el sector de la FP arroja en conjunto la mejor media de inserción laboral del país, con más del 70% de alumnado con trabajo, y que algunos de los ciclos específicos puestos en marcha recientemente incluso superan tras seis meses de formación una colocación que supera el 85% y el 90%.

“Se está llenando la botella, estamos mucho mejor que hace diez y veinte años y estaremos mejor progresivamente”, asevera.

Admite este responsable educativo que los estudios de FP tienen cada vez “mayor prestigio social, y los que no se han enterado de esto se enterarán pronto”, aventura.

Incremento

Para favorecerlo, el propio presidente de la Generalitat anunció recientemente la creación de 7.500 nuevas plazas en el conjunto de la Comunidad para ciclos de FP el curso que viene, y aunque todavía no concretan desde Educación las que corresponderán a la provincia, es fácil que se siga en la línea ascendente que este mismo curso dotó a los institutos de Alicante de 2.688 nuevas plazas con respecto al curso anterior.

Esto ha supuesto un incremento del 12% y la mitad de todas ellas se han destinado a los ciclos superiores que siguen concitando la mayor demanda en ámbitos como el de las Actividades Físicas y Deportivas, Guía del medio natural y de tiempo libre, o Animación socio-deportiva; mientras que Educación concentra su oferta en aquellos con mayor salida laboral como son la Informática y las Comunicaciones y las familias de Sanidad y de Administración y Gestión.

Soler admite que no es fácil “situarse en un futuro que ni se conoce”, puesto que las competencias y capacidades que se requieren no son las del pasado, y que la previsión con la que se trabaja en el departamento educativo es la de que “todo el alumnado tenga capacidad de elegir y de seguir formándose, de forma que el conjunto de la población continúe los estudios hasta un mínimo de grado medio de FP”, para dar soluciones tanto al “conjunto de la sociedad como al desarrollo de cada proyecto vital”.

Orientación

De ahí el objetivo de fortalecer la orientación educativa de los alumnos, y no dejar esta labor para cuando ya se sitúan en la disyuntiva de continuar por la vía del Bachillerato o por la de la FP.

El secretario autonómico puntualiza que todos, padres y docentes, están implicados en dicha orientación, pero que desde la labor que corresponde a los responsables educativos, se va a incidir en mejorar la formación del profesorado también para que sepan guiar a los alumnos incluso desde las primeras etapas escolares. “Se requiere que los equipos de orientación tengan la formación que permita dar respuestas a cada uno de los niveles educativos”, concreta.

Además de que el conjunto del profesorado ejerza esa función “porque todos influimos. Existe una intervención especializada y también la de resto con una mayor implicación”, abunda.

Y para poder alcanzar este objetivo avanza Soler que también es necesario introducir en los currículos “competencias para que cada alumno sepa construir su propia carrera vital y de futuro desde todos los niveles educativos”.

Prestigio

Son premisas de la nueva ley educativa que cada autonomía está desarrollando bajo la perspectiva de completar el curso próximo el arranque de las novedades sobre el aprendizaje ya en la totalidad de los cursos, después de que en el curso actual se haya iniciado sólo en los impares.

Volcado con el desarrollo y prestigio de la FP desde hace muchos años, a lo largo de su dilatada carrera política, Miguel Soler concluye que la Formación Profesional es el “arquetipo del cambio que necesitamos en el sistema educativo” y que esto debe reflejarse “en la apuesta decidida de las políticas públicas por la FP.

“Si nos la creemos, la FP es vital a lo largo de la vida y esto requiere más inversión en formación y en educación, para conseguir que el conjunto de la sociedad apoye esa inversión y se refleje en los presupuestos del Estado y de cada autonomía”, aventura.