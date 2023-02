Hasta en tres ocasiones se hablará del 8-M, Día Internacional de la Mujer, en el pleno ordinario de febrero, que se celebrará este jueves en el Ayuntamiento de Alicante. Y es que hasta la izquierda llega dividida en un asunto que hasta ahora había unido a las fuerzas progresistas en el Consistorio alicantino. Por un lado, el PSOE y Unidas Podemos han registrado una declaración institucional, al igual que ha hecho, en este caso en solitario, Compromís. Desde la bancada conservadora, el bipartito de PP y Ciudadanos lleva al pleno el texto promovido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Durante este mandato, en este asunto, la izquierda se había mostrado unida. El pasado año, los tres grupos presentaron una declaración conjunta, mientras que en los dos años anteriores el texto se había registrado por el PSOE y Unidas Podemos, con Compromís adhiriéndose posteriormente. Esta vez, a las puertas de las elecciones, han preferido romper el bloque.

La formación socialista y la coalición morada han convocado este miércoles a los medios, en la previa del pleno, para presentar su propuesta plenaria. Vanessa Romero, concejala de Unidas Podemos, ha afirmado que “nadie se sorprende de que Barcala no quiera hablar de igualdad, pues mientras siga manteniendo una norma que criminaliza, persigue y multa a las mujeres más vulnerables, la 'ordenanza de la vergüenza', seguirá existiendo una doble violencia a las mujeres en situación de prostitución, la que sufren por su condición y la que ahora ejerce el ayuntamiento sobre ellas". En esa línea, Romero ha insistido en que “no se puede hablar de igualdad mientras se sigue maltratando a las pocas técnicas de las que dispone la Concejalía de Igualdad, ninguneando y tirando por el suelo su trabajo, su presupuesto y sus informes.

Por su parte, la concejala socialista Llanos Cano ha declarado que “es inconcebible que este año no se haya ofrecido por parte del equipo de gobierno participar en una iniciativa conjunta". "Ha sido una claudicación, no solo en temas presupuestarios, sino en la propia acción de generar un espacio de diálogo para abordar el 8-M. Es que la señora Conejero, por la presión de Barcala, ya no ejerce ni la dejan ejercer ni me temo que quiera hacerlo”, ha añadido Cano.

Para ambas formaciones, a Barcala "le dura el compromiso con la igualdad lo que se tarda en desplegar la pancarta del 8-M en el balcón del Ayuntamiento", por lo que llaman a la participación en la convocatoria de este año.

El texto del PSOE y Unidas Podemos cuenta con cinco propuestas de acuerdo. La primera señala que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante "ratifique el compromiso firme en la eliminación de la violencia de género y en defensa de los derechos de las mujeres, rechazando cualquier discurso negacionista y posicionamiento político que niegue la violencia sobre las mujeres o rechace las políticas públicas enfocadas a su total erradicación". El segundo apunta que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante "inste al equipo de gobierno a que realice durante el mes de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, actividades de sensibilización y actos de muestra de compromiso con la igualdad de género y que, asimismo, apoye las acciones que desarrollen las asociaciones feministas locales".

El tercero de los acuerdos recoge que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante inste al equipo de gobierno "a que deje de demorar el trámite de la 'ordenanza abolicionista' presentada para combatir al sistema prostituyente que viola los derechos humanos y denigrando a las mujeres a través de todo tipo de violencias sexuales y proceda a su aprobación". El cuarto dice que el Pleno del Ayuntamiento de Alicante inste al equipo de gobierno a "que modifique el presupuesto y destine no menos de 500.000 euros a la Concejalía de Igualdad, así como que el Ayuntamiento de Alicante acuerde comprometerse a diseñar estrategias de actuación y elaborar los presupuestos municipales con perspectiva de género y feminista". Además, pide que el ejecutivo local "se compromete a dotar ala Concejalía de Igualdad del personal necesario para llevar a cabo las políticas de igualdad del Ayuntamiento".

Por último, el quinto acuerdo reclama "impulsar la formación especializada desde todos los ámbitos: educativo, sanitario, judicial, policial, y de todos los agentes implicados para garantizar una respuesta profesional e integral a las víctimas de violencia machista".

El texto de Compromís, por su parte, incluye cuatro acuerdos fundamentales, pero que van en otra dirección. El primero señala que el "Ayuntamiento de Alicante se compromete a elaborar políticas de igualdad de carácter interseccional y transversal para tejer municipios y comunidades cuidadoras". El segundo apunta a que el Ayuntamiento aplicará transversalmente la mirada de genero en los modelos de transformación de las ciudades". El tercero, por otro lado, afirma que el Ayuntamiento de Alicante apuesta por "el empoderamiento de las mujeres en la transición ecológica, como una oportunidad de formación y crecimiento, vinculada a ser más sostenibles y ecológicos". El cuarto recoge que el Ayuntamiento de Alicante revisara el "plan de igualdad estratégico para evitar la brecha salarial entre hombres y mujeres en el Ayuntamiento y también en los contratos y licitaciones que efectúo el Ayuntamiento, evitando la contratación con aquellas empresas en las cuales se detecta esta brecha salarial en cualquiera de sus estamentos".

Desde la coalición valencianista alegan que decidieron presentar el texto por separado porque el contenido les "gustaba más" y por falta de tiempo para "consensuar" un texto más conjunto.

Por último, el texto registrado por los socios del gobierno municipal, extraído letra por letra de la propuesta lanzada por la FEMP, apuesta por "intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo, el empoderamiento y la educación para la igualdad de oportunidades", además de por "incorporar la perspectiva de género en toda la actividad local y establecer una coordinación adecuada entre las diversas áreas de los gobiernos locales. Actualizar los sistemas y protocolos de actuación en el desarrollo de las políticas de igualdad en coordinación con todas las entidades implicadas".

También plantea "sistemas de recopilación de datos desagregados para comprender y abordar las desigualdades de género para que, de su análisis, podamos ofrecer una respuesta apropiada y eficaz". Por otro lado, pide "ampliar el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres en el marco de nuestras competencias, avanzando en la mejora de los sistemas de detección temprana, situando en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento, y atendiendo al reconocimiento al derecho de reparación de las víctimas". Por último, pide invitar "a toda la Ciudadanía a participar en los actos organizados con motivo del 8M, así como aquellas acciones e iniciativas que reivindiquen la igualdad y contra la violencia contra las mujeres".

El pasado año, el Ayuntamiento cerró la sesión de febrero sin ser capaz de aprobar ni una sola de las declaraciones por el 8-M previamente registradas por el bloque de la izquierda y por el bipartito. En 2021, salió adelante el texto de la derecha, gracias al respaldo de Compromís y la abstención del PSOE y Unidas Podemos. En 2020, por su parte, también se aprobó la propuesta del bipartito, entonces con el apoyo de Unidas Podemos y Compromís y la abstención del PSOE. En todos los casos, con independencia del grupo proponente, Vox siempre ha votado en contra.