La Diputación Provincial ha dado traslado a Fiscalía de un presunto caso de maltrato de una trabajadora del centro Doctor Esquerdo a una usuaria de este servicio de salud mental. Esta comunicación se produjo en diciembre y en el caso también interviene el Síndic de Greuges, que investiga una serie de quejas por maltrato físico y psicológico a pacientes.

La institución del defensor del pueblo valenciano realiza esta instrucción de parte, no de oficio, y consiste en pedir informes a las partes implicadas. No solo a la Diputación, también la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, a la que le solicitado explicaciones sobre cómo está el proceso de absorción del centro y por qué no forma parte de la red pública de la Generalitat.

El escrito de queja de los trabajadores se registró a finales de septiembre. Según explica la Diputación en un comunicado, en esa fecha una trabajadora de este centro dependiente de la institución provincial comunicó que se había producido un presunto maltrato a una usuaria por parte de otras tres empleadas, en concreto un empujón, sea como sea un episodio con el que la Diputación afirma que se mantiene "tolerancia cero" y más en un centro psicosanitario. Una vez tuvo conocimiento de esta información, la dirección de esta entidad abrió un expediente informativo para esclarecer los hechos y depurar las posibles responsabilidades.

Tras la toma de declaración a la denunciante, a las tres trabajadoras supuestamente implicadas y al personal de la unidad, el departamento de Recursos Humanos de la Diputación abrió un expediente disciplinario a una de las empleadas, apartándola del servicio, y dando traslado al Ministerio Fiscal por si los hechos fueran constitutivos de delito. En la actualidad, la institución provincial está a la espera de las diligencias correspondientes.

Este centro cuenta con una plantilla de más de 300 profesionales cualificados en el área socio-sanitaria. Los usuarios y pacientes reciben atención continua y personalizada de tres psiquiatras, una psicóloga, una trabajadora social, una monitora ocupacional, un coordinador de enfermería y el correspondiente personal de enfermería y auxiliar de clínica (AST), todos ellos bajo la dirección del director del área.

La Diputación señala que todos los profesionales tienen una dilatada experiencia y están implicados en dar la mejor atención posible a los residentes, con los protocolos de atención e intervención previstos que son evaluados continuamente para mejorar su calidad, señalan desde la institución.

"El centro mantiene tolerancia cero con cualquier forma de maltrato físico o verbal y persigue cualquier hecho por aislado o esporádico que pueda resultar, animando a todo su personal a comunicar cualquier situación que se detecte. Así se ha hecho constar en diferentes instrucciones impartidas en relación a este tema", ha explicado el diputado del centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló.

"El hecho denunciado fue detectado, investigado y serán depuradas todas las responsabilidades por los cauces legales que correspondan. Además, se han tomado medidas para que este tipo de comportamientos, aunque haya sido aislado, no se vuelva a producir", añade la Diputación en el comunicado.

Con fecha 2 de noviembre de 2022, el Síndic de Greuges dictó una resolución de inicio de investigación a raíz de la queja presentada. La Diputación informa de que la referida queja fue contestada con toda la documentación requerida el 2 de diciembre de 2022 dentro del plazo reglamentario; y que el 23 de enero se recibió una nueva resolución del Síndic de Greugues con petición de documentación, que está en proceso de ser contestada dentro del plazo previsto.

El diputado Juan Bautista Roselló ha recordado que antes de la petición de información del Síndic, la Diputación de Alicante ya había iniciado una investigación para esclarecer los hechos, abriendo el correspondiente expediente informativo. “Cualquier incidente o hecho relacionado con una mala práctica de algún profesional es inmediatamente investigado. Tolerancia cero con este tema”, ha recalcado.