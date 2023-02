Ecologistas en Acción carga contra Aludium Alicante por la instalación de un nuevo horno de fusión de chatarras que, según la asociación, aumentará las emisiones contaminantes de la compañía. Además, alertan de que se pretende aumentar la capacidad de producción de las 80.000 toneladas actuales de productos de aluminio a un total de 140.000.

En un comunicado, los ecologistas recuerdan que, hasta ahora, solamente se fundían en un horno de 10 toneladas de capacidad "los recortes sobrantes de aluminio que se volvían a introducir en la cadena productiva". Pero que, según el proyecto presentado a información pública por la empresa, se pretende instalar un nuevo horno fusor rotativo de 30 toneladas, otro horno fusor reverbero también de 30 toneladas y un nuevo horno mantenedor de 45 toneladas de capacidad.

La asociación considera que el rotativo tendría como finalidad fundir 45.000 toneladas de aluminio "sucio" -que incluiría materiales lacados, barnizados, pintados o con presencia de aceite y plásticos- y que incluso se pretende "la autogestión de residuos peligrosos que se generan en el proceso productivo". Una actividad que se llevaría a cabo tanto en la factoría situada en el País Vasco como en la de Alicante, antes Alcoa y previamente la pública Inespal, actualmente propiedad del fondo norteamericanto Atlas Holding.

Alegaciones a la solicitud

Por estos motivos, Ecologistas en Acción ha elevado a la autoridad ambiental casi una decena de alegaciones a la solicitud de la modificación sustancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) presentados por la compañía.

En concreto, nueve objeciones entre las que se denuncia que "no se establece la cantidad de impropios en la chatarra a tratar y a fundir", por lo que "no se asegura el cumplimiento de las mejores tecnologías disponibles (MTD)" establecidas por la Unión Europea para la fusión de metales no ferrosos.

En las alegaciones de la asociación ecologista también se advierte de "la cercanía de espacios naturales pertenecientes a la Red Natura 2000" que no han sido considerados en el EsIA, como el Espacio Marino de Tabarca, con 14.261 hectáreas, situado a escasos metros de las instalaciones de la fábrica, para el que, a juicio de los ecologistas, no se evalúan los impactos ambientales de este proyecto, como el vertido de pluviales al Barranco de Agua Amarga.

Además, inciden en que el EsIA "no analiza las vulnerabilidades de las instalaciones ante accidentes graves", como el riesgo de inundabilidad reportado por el PATRICOVA, y recuerdan que las instalaciones "se inundaron completamente en las lluvias del 20 de octubre de 1982", al desbordarse el Barranco de Agua Amarga, cuando el agua llegó a alcanzar un metro y medio de altura en las naves de producción.