Exministro de Agricultura en Italia e integrado en el grupo socialista del Parlamento Europeo, Paolo de Castro es el vicepresidente de la comisión de Agricultura de esta cámara y forma parte del grupo de eurodiputados que ha visitado la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en Alicante para decidir qué papel debe tener esta agencia en la futura reglamentación sobre las denominaciones de origen que prepara Bruselas.

Pregunta: ¿Qué impresión ha tenido de su visita a la Euipo?

Respuesta: Ha sido una visita muy positiva, sin duda alguna. Ya conocíamos perfectamente a la EUIPO, pero hemos tenido hoy la ocasión de hablar con ellos dentro de la comisión de agricultura del Parlamento Europeo sobre todo de una de nuestras grandes preocupaciones, que es la delegación a esta importante agencia del tema de las indicaciones geográficas y denominación de origen. La EUIPO se ocupa, y de manera muy competente, de las marcas registradas y efectivamente esto es algo importantísimo, pero evidentemente esto no tiene nada que ver con lo que son las indicaciones geográficas, puesto que son por así decirlo una marca colectiva vinculada a un territorio de los estados miembros y algo que por tanto no es ni vendible, ni privatizable. En cualquier caso hemos tenido muchas preguntas y respuestas muy completas y espero que gracias a esta visita hayamos podido aclarar las cosas y poder llevarlas a una conclusión positiva para todos.

P.: ¿Ve viable que la EUIPO pueda tener algún papel en la tramitación de estas denominaciones de origen?

R.: El papel ya lo tiene de hecho en el tema de las localizaciones geográficas, ahora lo que queda por ver es cómo va a ser ese papel ahora de cara al futuro. La presidencia sueca ha enviado a los distintos ministros de Agricultura de los estados miembros una propuesta con tres opciones. La primera es que la implicación de la EUIPO sea cero; la segunda, que sea una implicación consultiva a petición, es decir, más bien de carácter técnico o administrativo; y la tercera sería la sistematización o normalización de lo que ya está haciendo la EUIPO en términos de indicaciones geográficas. Ahora mismo éste es un tema que preocupa mucho al parlamento europeo, tendremos que dar nuestra aportación o nuestra respuesta, pero no le puedo contestar a la pregunta hasta que se haya completado el debate interno que tenemos. Lo que sí puedo decir es que la gran mayoría de los miembros de la comisión de agricultura y muchos de nuestros expertos se decantan más bien por la segunda opción.

P.: En esta comunidad preocupa mucho el tema del agua y hay muchos conflictos a cuenta de los trasvases, ¿cómo han resuelto estos problemas en su país?

R.: Esos mismos problemas y esa misma preocupación los tenemos también en Italia, sobre todo en la cuenca del río Po, estamos sufriendo las consecuencias. Precisamente este febrero, el río se encuentra al mismo nivel que estaba en agosto del año pasado y esto realmente es una situación muy preocupante. ¿Cómo vamos a resolver esta cuestión? Una de las vías es utilizar los fondos que ha puesto a nuestra disposición la Unión Europea a través de Next Generation EU para crear una serie de embalses que nos permitan aumentar la capacidad de captación de agua que ahora mismo necesitamos para el río. Llover sigue lloviendo, lo que ocurre es que mucha de ese agua acaba desembocando en el mar. Esperemos que esta situación de emergencia permita darle un empujón por el buen camino al gobierno para que ponga en marcha los programas necesarios para resolver esta situación y además teniendo en cuenta lo que tenemos con el cambio climático y todo lo que pueda ocurrir de aquí en adelante. Si no tomamos ya las medidas oportunas dentro de un tiempo, no vamos a tener ya ni siquiera agricultura.

P.: Otro de los temas que los europarlamentarios han tocado en su visita a Alicante es el uso de las nuevas tecnologías, ¿pueden ayudar a resolver estos problemas de falta de agua?

R.: Sin duda, la Investigación y Desarrollo claro que puede ayudar al ahorro de agua. De hecho, ya existen muchos medios que nos han permitido mejorar la situación en términos de agricultura. Para la irrigación por ejemplo el riego por goteo en lugar de otros tipos, como el de aspersión; sistemas que evitan escapes de agua o un uso excesivo. Se están usando ahora también cultivos que necesitan menos agua y por lo tanto son más resistentes al estrés hídrico y también existen las tecnologías o técnicas genéticas que permiten hacer modificaciones, pero ojo no son organismos genéticamente modificados. Se trata de hacer modificaciones técnicas intraespecie y que permiten tener también estas variedades que resisten mejor las condiciones de mayor estrés hídrico. O sea que sí, la tecnología ayuda.

P.: ¿Cuáles son los retos de la agricultura europea para subirse al carro de estas nuevas tecnologías?

R.: En el Parlamento Europeo estamos precisamente planteándonos a qué espera la comisión europea para ponernos sobre la mesa una propuesta que nos permita acelerar y darle más importancia al desarrollo tecnológico y a la innovación. Afortunadamente ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia que, al menos parcialmente, ha aclarado la situación sobre lo que son los organismos genéticamente modificados, una situación sobre la que había habido cierta confusión pero que en realidad eran simplemente técnicas de modificación genética. Ahora nos queda esperar que la comisión nos ponga sobre la mesa una propuesta para que nosotros podamos ocuparnos de su tramitación legislativa. Desde el parlamento europeo en la comisión de agricultura somos muy partidarios de todo lo que podamos utilizar como arsenal precisamente para ayudar a la agricultura en términos técnicos, tecnológicos, científicos para que lleven a cabo esa transición ecológica hacia una agricultura sostenible, pero que sea compatible con una economía productiva. No podemos tener lo uno sin lo otro. Nosotros estamos encantados de tener toda la tecnología e innovación de la que podamos disponer para tener una agricultura sostenible y que produzca lo que tiene que producir.