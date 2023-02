El pleno ordinario del mes de febrero de Alicante ha arrancado con lo que parecía un trámite legal -ajustar la ordenanza de la plusvalía a la nueva norma estatal-, pero que se ha convertido en el primer debate ideológico de una sesión que se calcula que no acabará hasta entrada la noche. Y todo porque Vox ha presentado dos enmiendas para reducir a mínimos el impuesto, acusando además al gobierno de PP y Cs de decir una cosa en el Congreso de los Diputados para acabar impulsando el impuesto de la plusvalía en Alicante.

Finalmente, las dos enmiendas han sido rechazadas por todos los grupos, salvo por los proponentes. En cambio, la actualización de la ordenanza ha contado con el respaldo de todas las formaciones, con el "no" solo de Vox.

Desde el equipo de gobierno, la concejala de Hacienda, Lidia López, ha subrayado que el punto se trataba de "actualización de la norma legal". "Las enmiendas de Vox supondrían dejar de ingresar 6,7 millones de euros. Y acabaría con el equilibrio financiero", ha señalado López, quien ha lamentado que Vox haya comparado al bipartito con la izquierda: "Nuestro ADN es reducir la carga fiscal, a pesar de lo que diga Vox".

Previamente, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha recordado que la plusvalía se trata de "un impuesto opcional". "Ustedes dicen una cosa en el Congreso y otra aquí. Y encima optan por rozar el máximo. Nosotros estamos en contra de la plusvalía, aquí y en el Congreso. La única vía valida es la derogación de esta ordenanza. Aquí se ve de nuevo en la pinza de este Ayuntamiento, entre el bipartito y la extrema izquierda", había señalado antes Ortolá.

El portavoz socialista, Miguel Millana, ha defendido que la actualización de la ordenanza es "correcta", que "avanza ligeramente en la justicia tributaria".

Por su parte, Vanessa Romero, de Unidas Podemos, ha defendido el impuesto, a la vez que ha considerado también aceptable el ajuste. "Las modificaciones fiscales ya las traemos nosotros para que paguen más los que más tienen. Esto es una actualización según marcan normas superiores, porque además es necesario pagar impuestos, la cuestión es ver quién los paga".

Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha lamentado que se siga sin hablar de cuentas en el Pleno de Alicante. "Tenia ganas de llegar al pleno de presupuestos. Y ya estamos a final de febrero. También esperábamos que las propuestas fiscales no fueran solo trasladar una normativa estatal. Porque en el ultimo debate del estado de la ciudad, el alcalde presentó una reforma fiscal, de la que nada sabemos aún. No sabemos si será un 'Barcalaanuncio'. Vox quiere que desaparezcan los impuestos, porque los poderosos no quieren impuestos, que son necesarios para cohesionar la sociedad".

Más fiscalidad

El debate fiscal ha tenido continuidad con las cuatro propuestas de Unidas Podemos para reformar la fiscalidad municipal. En este caso, como era previsible, has iniciativas han sido tumbadas por el bloque de la derecha, con el bipartito y Vox votando juntos, y el PSOE absteniéndose, aunque considerando "muy interesante" la propuesta para el próximo mandato.

Se trataba de una “Reforma Fiscal Municipal” con la que Unidas Podemos quería pretender "una fiscalidad más progresiva y redistributiva en tributos como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) y el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), así como ampliar las bonificaciones a vehículos menos contaminantes en el IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica)".

Bajo el lema “Alacant verda i justa”, la coalición proponía "romper con el modelo de fiscalidad del Partido Popular", afirmando que “el gobierno de Barcala ha estado promoviendo rebajas de impuestos lineales para igualar a la baja el pago de rentas más altas y más humildes, beneficiando a los de siempre con medidas que tienen muy poco impacto en la mayoría de familias y mucho en las arcas municipales”.

Entre las propuestas, rechazadas por el Pleno con la mayoría que tiene la bancada de la derecha, destacan modificaciones para aumentar los impuestos a grandes tenedores de vivienda vacía, girar los recibos que corresponden a la Iglesia Católica y otras confesiones no católicas y la bonificación del IBI en partidas rurales. Además, desde Unidas Podemos querían que las familias con viviendas de menor valor catastral fueran bonificadas en un porcentaje más alto que el actual, además de reforzar beneficios fiscales para pymes y autónomos, bonificando cooperativas y pequeñas empresas, y aumentando el IAE a empresas con más de un millón de euros de volumen de negocio.

En el debate, eso sí, se ha hablado casi de todo menos de impuestos. De hecho, los Franco más citados en el pleno de Alicante (Francisco, el dictador, y Ángel, el que controla la agrupación local) han sido de nuevo protagonistas, tras aludirlos en un primer momento el portavoz de Vox, lo que ha provocado al socialista Millana a salir a defender al exsenador.

Sin comisión para el transporte

El Pleno de Alicante ha rechazado crear una Comisión No Permanente o Especifica para "abordar la situación del transporte interurbano, para la creación de un Ente Metropolitano de Transporte y para las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores". La iniciativa ha contado con el apoyo insuficiente de Unidas Podemos y Compromís, ante la abstención del PSOE y el voto en contra de los socios del bipartito (PP y Ciudadanos) y de Vox.

La comisión, que reclamaba Unidas Podemos, quería tener como objetivo el "análisis común y propuesta de soluciones para abordar las mejoras necesarias en el transporte interurbano, a fin de tener un transporte público digno y de calidad, teniendo en cuenta las condiciones de las y los trabajadores", además de "abordar la creación de un Ente Metropolitano de Transporte con participación y capacidad de decisión de todas las partes afectadas, incluida la parte trabajadora". También se pretendía "plantear soluciones acerca de las condiciones laborales de las y los conductores de autobuses, teniendo en cuenta sus justas reivindicaciones".

Durante el debate de la moción, trabajadores de la Alcoyana, concesionaria del transporte metropolitano en la comarca de l'Alacantí han protagonizado una protesta frente al salón de plenos, pese a que previamente no han podido intervenir por una cuestión formal. Los trabajadores, que también han protestado en la plaza del Ayuntamiento, anunciaron este miércoles que no se llevaría a cabo el primero de los parones anunciados por los trabajadores del autobús interurbano de Alicante. Fuentes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT), el sindicato mayoritario, aseguraron que se había acordado desconvocar la huelga prevista para este jueves, 23 de febrero, que afectaría a los autobuses interurbanos, los "azules", de Alicante.

El motivo, según explicaron, se debe a que han llegado a un acuerdo con la empresa para reunirse el próximo 2 de marzo con presencia del director general de la compañía. Una reunión en la que está previsto que se fijen los pasos a seguir para resolver el conflicto laboral, han indicado los trabajadores.