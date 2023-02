“Lo tengo que denunciar. Presentan capacitaciones del C1 de valenciano que son falsas, el nombre del titulado no corresponde con el que se presenta a la plaza docente”. La situación con la que se han encontrado en Educación en el plazo de los últimos quince días la proclama el director territorial en la provincia, David Vento, quien a un tiempo admite su escasa confianza en que la Fiscalía vaya a resolver estos casos.

“Puede que en Fiscalía se rían de estos temas pero yo tengo que denunciarlo”. En concreto se han detectado dos casos fraudulentos por lograr una plaza por vía de urgencia la semana pasada, y un tercer caso esta misma semana.

Vento advierte de que el nivel C1 ya no es ni siquierra un requisito para optar a las plazas de difícil cobertura, que son las que se ofertan todos los jueves de cada semana, una vez que no se han logrado adjudicar en ninguna de las dos convocatorias ordinarias previas que se celebran la misma semana.

“El C1 es un mérito pero debe estar a nombre del interesado. Y lo estamos revisando todo, toda la documentación”, añade ante el temor de que esta práctica se esté convirtiendo en algo habitual entre los que optan a plazas de difícil cobertura.

“Un título falso no puede contar como mérito en ningún caso”, sopesa, al tiempo que concreta que lo sucedido está obligando a los funcionarios de la dirección territorial a recurrir a los documentos originales porque los casos detectados iban acompañados de su correspondientes documentos cotejados, que pese a que pretendan validar la certificación, han resultado ser fraudulentos.

El responsable educativo en la provincia lamenta haber tenido que actuar de esta forma cuando, insiste, la documentación que se requiere para optar a estas plazas está “bien clara” en la web de la Conselleria de Educación.

Además subraya Vento que este sistema de adjudicación de plazas, que incluso obvia en última instancia el master que capacita para dar clases y el conocimiento del valenciano, en el caso de que el puesto de que se trate no se logre cubrir con los mínimos requisitos porque se trata de primar que el alumnado no pierda clase por falta de profesor, se ha terminado por convertir en el “procedimiento mayoritario” por el que se asignan los puestos docentes a lo largo del curso “y eso no puede ser”, reconviene.

Admite que aun sucediendo lo mismo en toda la Comunidad, en la provincia de Alicante sucede en mayor proporción dado que también concentra mayor número de interinos.

Y esta situación deriva a su vez de que en los procesos ordinarios de adjudicación de plazas “más de 200 personas están desactivadas”, es decir que renuncian a ser escogidos de la bolsa en la que están apuntados, pese a que después se presentan algunos de ellos en el proceso de difícil cobertura por la vía de urgencia.

“Al que se desactiva no le dejaría que accediera por difícil cobertura, y más si al final no le interesa y no se presenta” para ratificar su presencia en el centro de referencia. “Hacen polvo a los que revisan la documentación, yo penalizaría a los adjudicados que no se presentan porque pueden volver a participar la semana siguiente”, lamenta.

De forma que en Educación se está tratando de resolver una situación que “habría que regular de alguna otra forma entre interinos que se activan y se desactivan de las bolsas sin justificación”, concluye.