¿Puede un dron cambiar el curso de una guerra? Myroslav de once años de edad piensa que sí y por eso baja por las tardes a la Explanada de Alicante con su tablero de ajedrez, buscando contrincantes con los que jugar y que le den fondos para comprar uno que ayudará a las tropas de su país en la guerra contra Rusia.

Sentado en un banco de la Explanada y con un tablero de ajedrez desplegado, Myroslav con tan solo once años de edad intenta ayudar en el conflicto bélico en el que se encuentra inmerso su país desde hace un año. Y lo hace de la manera que mejor sabe. Juega partidas de ajedrez con las personas que transitan el céntrico paseo alicantino por las que cada tarde obtiene dinero para su hucha. Unos niños buscan una bicicleta, otros comprarse una consola o el videojuego de moda. Myroslav quiere un dron. Con los fondos obtenidos, pretende financiar la compra de este dispositivo que ayude a los ucranianos a derrotar a los rusos. "Si recojo dinero, gana Ucrania más rápido y yo vuelvo a casa más rápido", asegura.

Myroslav y su familia tuvieron que abandonar Ucrania como consecuencia de la guerra y llegaron a Alicante el pasado mes de julio. Desde entonces por las tardes se coloca en los bancos de la Explanada buscando a alguien que quiera jugar contra él. No reclama ninguna cantidad en concreto, todo depende de la voluntad de lo que quiera abonar su contrincante. Su récord está en cien euros en un solo día, pero ha llegado a ganar hasta 20 y 30 euros en una tarde a lo largo de esos meses. Por el momento, ya lleva 500 de los 800 euros que busca recaudar. Un centenar de personas, tanto españolas como extranjeras, se han sentado frente a él en el tablero intentando marcarse algún que otro gambito de dama.

"Ha dos tipos de drones", explica Myroslav, "uno de 800 euros y otro que vale 2.000". El dinero que obtenga se lo enviará a Ucrania a quien fue su entrenador de ajedrez, que es militar en este conflicto bélico, para que adquiera los drones. Con estos dispositivos el ejército ucraniano podrá sobrevolar las zonas donde están afincadas las tropas enemigas, ayudando a los suyos a que puedan darle el jaque mate al enemigo.

Un regalo de su abuelo

"A mi me gusta el ajedrez, no los videojuegos", explica, por lo que ésta es la manera que ha visto para poder ayudar a su país en la guerra y aportar su grano de arena. El tablero de ajedrez que le acompaña en escapadas a la Explanada se lo compró su abuelo cuando tenía seis años. Fue con ocho años cuando conoció a su entrenador y aprendió a jugar. Su talento para el ajedrez no ha pasado desapercibido, ya que ha sido fichado por el club Enric Valor de Alicante. Ha disputado ya algunos torneos en Elche y Calp y este fin de semana tiene previsto participar en otro en Xixona. En unas semanas participará en el torneo de España dentro de su categoría.

Myroslav no se ha planteado todavía si seguirá haciendo lo que hace una vez que reúna el dinero que busca. Al principio, no ponía ningún cartel ni nota que dijera que buscaba fondos para ayudar a Ucrania. Fue con el tiempo cuando la bandera y la hucha que colocaba avisaba de cuáles eran sus intenciones. "De momento no me he planteado qué voy a hacer una vez que consiga todo el dinero que necesito para el dron", explica. Cuando vuelva a casa, uno de sus planes es jugar contra el campeón del mundo de ajedrez, Magnus Carlsen.

En Alicante ha tenido una nuevo hermano, que ya cuenta con dos meses de edad. Su madre, Marina Zlyvko, se marchó de Ucrania embarazada, con sus dos hijos y con la abuela de ambos en un viaje en coche que duró cuatro días. Su marido Sergio Zlyvko, no pudo salir del país hasta que nació su tercer hijo. Sergio todavía recuerda cómo hace un año le llamó su padre por teléfono a su casa de Kiev para avisarle de que la invasión rusa había comenzado. "Cuando los rusos empezaron a concentrar tropas en las fronteras, nadie pensaba que realmente quisieran invadirnos", relata a este diario. Aquel día bien temprano se encontraron con la atrocidad de la guerra. "Había bombas y explosiones por todas partes", relató. Aunque esta familia de refugiados ama España y están muy contentos con la manera en que les han tratado, quieren volver a su país algún día. "Quedarnos allí era muy peligroso", señaló.

A Myroslav, lo que más le gusta de España es la temperatura, muy lejos del frío invernal de Ucrania, aunque el frío del invierno ha interrumpido estas semanas sus visitas a la Explanada, y también le gusta la gente "que es buena y agradable". En el club de ajedrez ha hecho buenos amigos y alguno de ellos ya le ha dicho que le gustaría ayudarle en su búsqueda de dinero para el dron.