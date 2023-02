Que las elecciones están a la vuelta de la esquina se percibe a cada minuto en las administraciones pendientes de renovación, también en el Ayuntamiento de Alicante. Los nervios de unos se mezclan con la impaciencia de otros; la certidumbre de unos pocos contrasta con la inseguridad de la mayoría. También se nota en las prisas, de todos: políticos y ciudadanos. Y es que la siempre recurrente barrera de los cien días ya se ha sobrepasado. Y si esa cifra llega rápido tras superar unos comicios, dejando poco tiempo para maniobrar, más rápido si cabe se recorre cuando son las urnas las que están en el horizonte. Entre que unos ya piensan en la pegada de carteles y otros aún maniobran para encontrar su hueco a costa de restarle tiempo a la gestión, los días son especialmente cortos. Entonces, aunque lo que no se ha hecho en cuatro años es prácticamente imposible de realizar en semanas, las prisas se dejan ver ante la creciente presión externa. Y los plenos de once horas no ayudan.

El bipartito de Alicante encara esta recta final del mandato con cuentas pendientes con una ciudadanía que también tiene urgencias. Son muchos los que no quieren dejar las promesas recibidas en estos años para después de las urnas, por aquello de que seguro que no estarán todos los que ahora están en el Pleno, por lo que resulta posible que las palabras se las acabe llevando el viento.

Esas prisas se notaron, sin ir más lejos, en el pleno de este mes de febrero, que se celebró este jueves. Hacía tiempo que no se concentraban tantos colectivos preguntando lo habitual en estos casos: "¿Qué hay de lo mío?". Una de esas entidades evidenció sobremanera que sus miembros son fieles de ese refrán que dice: "No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy". Los vecinos de las partidas rurales quieren que el transporte a demanda, que llevan años reclamando al gobierno de turno, se ponga por fin en marcha. Por ahora, indirectamente, han recibido una fecha que no les satisface: el 1 de julio. Sería, aproximadamente, unas dos semanas después de la toma de posesión de la nueva Corporación y de la investidura del alcalde que salga de las urnas. Demasiado lejos para unos vecinos que ya han visto arrancar el resto de mejoras incluidas en el renovado contrato del autobús urbano de Alicante, como son las nuevas líneas, las frecuencias ampliadas y los recorridos ajustados a unas necesidades que, eso sí, no gustan a todos. Para su transporte les han pedido paciencia. Y ya no les queda demasiada. Y confianza, menos.

Al pleno también fueron, además de los trabajadores del transporte interurbano que siguen con un conflicto laboral con la adjudicataria del servicio, los vecinos de Benalúa. Ellos reclaman un centro sociocomunitario para uno de los barrios que, pese a ser de los más envejecidos de la ciudad, dispone de menos servicios pensados para los mayores, por no decir que no tiene ninguno. Promesas hay, pero para que se hagan realidad ahí sí que deben recurrir a la paciencia. Y como recordaron, no les queda mucho tiempo.

Para paciencia, eso sí, la de los vecinos del entorno de las vías del tren. También fueron al pleno para exigir que la tramitación se agilice, tras veinte años prácticamente durmiendo el sueño de los justos. En València, el proyecto ya está en fases avanzadas. Aquí nadie se atreve a poner fechas. Un tema de ciudad, de los que sí transforman Alicante, que ha pasado desapercibido durante este mandato municipal. No era una prioridad, y así se ha evidenciado.

Al margen de lo abordado en el pleno, son otros muchos los retos que tiene el bipartito encima de la mesa, aunque pocos se podrán resolver en esta cuenta atrás.

Ya hace demasiado tiempo, tal vez desde el principio, se dio por hecho que este mandato no sería el del impulso decidido para la revisión del PGOU. Se ha avanzado, pero a cámara lenta. Como si no fuera urgente. Se han priorizado proyectos más visibles, a pie de calle, de los que rascan votos. Tampoco se ha progresado a la velocidad requerida en otros asuntos urbanísticos, como son las operaciones integradas. Al bipartito tampoco se le ha visto muy preocupado por cuestiones de ciudad, como la definición de Sangueta o del entorno de Casa Mediterráneo. Tampoco por la finalización de la Vía Parque, una iniciativa clave para poder despejar de vehículos la fachada litoral.

Pero sobre la mesa no solo hay grandes asuntos. También destacan proyectos menos millonarios pero que centran las reclamaciones ciudadanas. Ahí hay de todo en cada barrio, con una iniciativa entre las destacadas, por las veces que se anunció, como es la construcción de la pasarela ciclopeatonal del acceso sur, donde el mandato acabará como empezó: con el carril bici sin continuidad desde la Euipo. Tampoco se sabe nada de proyectos que se adjudicaron y que por decisión del gobierno o por problemas con la adjudicataria se han quedado en el limbo, como los cambios en la avenida de Aguilera, la mejora de Lo Morant o la pasarela que iba a conectar con los centros educativos del Tossal. A la espera también hay obras con adjudicatario pero sin voluntad de que empiecen, por eso de no molestar, como el eje Soto-Gadea, pese a que están en juego fondos europeos.

También encontramos reparaciones que se eternizan, que exasperan a los vecinos por su simbolismo, como el boquete de la pasarela del Postiguet, las vallas arrancadas en la rotonda de la Albufereta o los cristales rotos del Observatorio de Medio Ambiente, aunque cada barrio tiene lo suyo. ¡Será por vallas azules y precintos en la ciudad de Alicante!.