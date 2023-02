Quienes paseen estos días por la calle Altamira de Alicante, la que une la Rambla con la plaza del Ayuntamiento, podrán recordar (o descubrir, en función de la edad y la memoria) un edificio que en su día estaba ubicado en el número 22 y que durante años, casi unas dos décadas, ha estado al "aire", mostrando sus "vergüenzas", su estructura, lo que quedó en su día en pie cuando se empezaron unas obras que acabaron con la fachada, pese a estar protegida, pero que no se llegaron a completar.

Durante estos años, el edificio no ha hecho más que afear una calle que debería ser "noble", ya que actualmente acoge a los dos hoteles de cinco estrellas de la ciudad. Ahora, aunque sea de manera provisional, la imagen ha cambiado. Y para bien. Esta semana, el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha colocado una enorme lona que tapa de arriba a abajo el edificio, y que además "simula" la imagen que debería tener si no hubiera sido echado abajo. "La lona sirve para tapar la estructura y también para evidenciar que ahí había un edificio protegido. Así, además, para quienes tengan que rehacer ese edificio, cuando lo quieran acabar, que no se olvide que tienen la obligatoriedad de que era protegido", explica el concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), quien subraya que la lona colocada esta semana "mejora estética de la calle tapando una estructura que lleva más de quince años así, con todos los problemas de imagen e insalubridad que ha generado".

Tras una decena de multas a los propietarios por no adecentar la zona, el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto. Lo primero que hizo, según recuerda el concejal, fue el tapiado de la planta baja "para no generar rincones y evitar que fuera un sitio habitual para miccionar". A continuación, se ha instalado la lona. El coste lo tendrán que asumir los propietarios.

El edil recuerda que cuando arrancó el mandato se apreciaron deficiencias en la gestión patrimonial. "Desde la concejalía una de las prioridades ha sido siempre el patrimonio, y por eso se potenció la aprobación del Catálogo de Protecciones, intentando buscar los máximos consensos posibles. Esta es otra de las patas del patrimonio", apunta Pérez, quien lamenta que "en legislaturas anteriores, desde Conservación de Inmuebles, no se tuvo en cuenta si el edificio estaba protegido o no a la hora de permitir un derribo, sino que se primaba el riesgo de ruina por encima del patrimonio cuando la propia ley de patrimonio dice que no puede declarar un edificio en ruina si está carácter de protección".

Tras detectarse ese método que edil considera contrario a la ley, desde que entró el actual gobierno municipal, añade, "ya no se ha declarado ninguna ruina de edificios con algún tipo de nivel de protección y además se ha hecho revisión de los que se demolieron en su día y que tenían protección de fachada". Esos inmuebles, cuando se vuelvan a construir en esos solares, tienen la "obligatoriedad de recuperar su estado original".

Además del caso de la calle Altamira, desde Urbanismo apuntan a otros casos similares, que se tiraron abajo sin proteger los elementos incluidos en los planes de conservación, como los situados en al calle Bailén 6, en Rafael Terol 20 y en Calle Lanuza (edificio anexo a Teruel 20), entre otros.