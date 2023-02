La de Irina y Anatolii es otra historia de vidas que la guerra no pudo truncar. Con dos hijas de 4 y 2 años y un bebé de 9 meses, intentaron aguantar en Ucrania con la esperanza de que la guerra terminase hasta que el terror les hizo huir.

En su caso, fue en noviembre, exhaustos y atemorizados de sufrir continuos bombardeos y de ver pasar los misiles por encima de su casa. Anatolii quería que Irina se hubiera ido mucho antes, pero ella ya estaba embarazada y no quiso marcharse.

Eligieron Alicante porque les pareció una ciudad lo suficientemente alejada del conflicto. «Nos dimos cuenta de que Putin es un enfermo, un loco, y podía lanzar una bomba nuclear, queríamos ir lo más lejos posible, estuvimos pensando ir a Canadá, pero allí hace más frío y por la salud de Irina es mejor un clima templado, Alicante es perfecta», sostiene Anatolii.

Tras pasar también por Ciudad de la Luz durante unos dos meses, ahora viven en el Hogar Provincial y él está pendiente de que le hagan un contrato de trabajo como masajista. «Tenemos una capilla a la que vamos, las niñas van a la guardería, nos tratan con mucho cariño, tenemos ropa y juguetes, estamos muy agradecidos, somos felices aquí», dice Irina.

No parecen necesitar mucho más y no miran a largo plazo, la guerra les ha enseñado que es mejor vivir al día. «Si tenemos la oportunidad de quedarnos en Alicante, de tener trabajo, no volveríamos; la experiencia en Ucrania nos enseña que planear algo es inútil», se resigna Anatolii.