Las obras de remodelación del Pabellón Pitiu Rochel previstas para terminar durante el mes de febrero aún no han concluido. Esta reestructuración, impulsada por las concejalías de Infraestructuras y de Deportes, y ejecutada por la mercantil Doalco, ha conllevado una inversión de 2.056.163,53 euros y un supuesto plazo de 10 meses.

En la última sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de 2021, el bipartito de Alicante destinó un presupuesto millonario para la remodelación del pabellón Pitiu Rochel, con casi dos millones de euros. Sin embargo, el inicio de estas obras acumuló meses de retraso a causa de la demora en la aprobación del Presupuesto de 2022, que no fue validado definitivamente por el pleno local hasta finales de marzo de 2022. Este mismo mes, el Ayuntamiento de Alicante confirmó que la remodelación del Pitiu Rochel comenzaría en abril de ese 2022 con un plazo de ejecución de diez meses, por lo que deberían haber concluido en febrero de este 2023.

No ha sido así. Para empezar porque las actuaciones en el pabellón al final no comenzaron hasta mayo de 2022 y aún así no se han podido ejecutar en esos diez meses porque para marzo no estarán finalizadas. Según ha podido saber este periódico, se prevé que las obras concluyan para el 30 de abril, casi dos meses después de lo estipulado.

Asimismo, hay otras obras que atraviesan serios problemas en Alicante. Entre ellas están el retraso de los trabajos de la avenida Padre Esplá y la paralización de las obras de la plaza de San Blas, del parque del PAU 2 y del parque Lo Morant. Por cierto que la reforma del emblemático espacio urbano en San Blas también fue aprobada, como el Pitiu Rochel, en aquella última Junta de Gobierno de 2021 con un importante desembolso de 3 millones de euros.

Lo que se quiere hacer en el pabellón

Uno de los objetivos principales de la remodelación del Pitiu Rochel es la creación de un itinerario accesible de todas las instalaciones para 1.800 personas. Además, las obras también abarcan el cambio del pavimento de la pista central, la cual ya está terminada, aunque para acceder se necesita todavía la firma de autorización del Ayuntamiento, según fuentes cercanas a las obras.

Además, se encuentra la reforma externa de las instalaciones del pabellón, la reparación y actualización de las fachadas y cubiertas para corregir los daños de filtraciones, humedades, grietas, desprendimientos de revestimiento, así como para renovar la imagen del edificio.

Otra actuación que se pretende hacer es la creación de una cuarta entrada al pabellón, en la que se acondicionará la zona de taquillas. Se estima también la redistribución en la planta baja para habilitar la zona de los vestuarios, almacenamiento y salas de diferentes usos, así como las oficinas del complejo.