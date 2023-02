Es viernes y acaba la última jornada laboral de la semana para Mónica, una mujer que vive en la zona del Ensanche-Diputación del centro de Alicante. Su sorpresa llega cuando trata de acceder a la calle Orense, donde tiene una plaza de garaje para su coche. La vía, al igual que la calle Churruca, se encuentra cortada por las obras que están renovando el centro de la ciudad y no puede acceder al aparcamiento. La vecino asegura que en ningún momento recibió el aviso de que la calle iba a ser cortada.

La Asociación de Vecinos Séneca confirma que los residentes no fueron avisados, aunque apuntan que a la asociación no ha llegado ninguna notificación de algún vecino perjudicado: "Hubo un corte en la calle Churruca que no estaba avisado, pero a la asociación no nos ha llegado ninguna queja", ha subrayado Josep Amand, secretario y vicepresidente de la Asociación de Vecinos Séneca.

Puesto este medio en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, por el momento no ha confirmado si se realizó el habitual aviso a los propietarios.

Modernizar el distrito

Amand ha apuntado que, aunque para muchos vecinos las obras son molestas, en general hay un entendimiento de que son para mejorar el distrito: "Para gustos, los colores. Hay vecinos que se quejan igual que a veces nos quejamos todos. Las obras siempre son molestas y hay que sufrirlas, pero si queremos que las cosas se modernicen hay que sufrir las obras".

El representante vecinal ha añadido que entienden a aquellos residentes molestos por la actuación: "Ahora en Ramón y Cajal se está reformando toda la avenida. Molesto es para todos, pero habrá quien piense que es con un buen fin y quien piense que es molesto".

Los residentes más críticos apuntan que están "soliviantados" porque "las obras se prolongarán hasta después del verano y afectarán a unos 40.000 vecinos".

Desde la asociación de vecinos, sin embargo, mantienen su comprensión con las obras: "Hace un tiempo aparecieron unos carteles diciendo que Pintor Aparicio iba a ser un caos y que no había una asociación de vecinos en el barrio. Hay veces que se habla desde el desconocimiento, la asociación lleva desde 2014. Nosotros nos reunimos con el concejal, nos dijeron que la plaza no se iba a cortar y con esto lo mismo, hay gente que se quejará, pero si queremos que renueven el distrito, tenemos que pedir obras", ha apuntado Amand.

Actuación en la zona Canalejas

Según explicó el Ayuntamiento al aprobar el proyecto de Mártires de la Libertad, las obras en el eje del litoral de la ciudad contemplan "la eliminación de espacios residuales como la glorieta partida de la plaza de Canalejas, que unido a la solución de plataforma compartida en el acceso del paseo de los Mártires a la ciudad, da continuidad al recorrido peatonal entre la Explanada y el Paseo de Canalejas, creando un nuevo espacio urbano en este lugar emblemático para la ciudad, donde se situaba el baluarte de san Carlos, elemento defensivo del siglo XVIII, espacio renovado en torno al monumento del político Canalejas".

También, según el gobierno municipal, "se elimina la incorporación del vial del Almirante Julio Guillen Tato al Paseo de los Mártires, así como el giro y acceso de los vehículos que vienen del sur a la ciudad, lo que permite conseguir un amplio espacio ajardinado y estancial en este punto importante del paseo marítimo, que recoge el flujo peatonal del espacio de Canalejas". Con estas actuaciones, el Ayuntamiento asegura que el objetivo es conseguir "una reducción de la sección viaria, se eliminan giros, se mejora las rasantes, se produce una mejora de la articulación vial, y se favorece la continuidad peatonal longitudinal".