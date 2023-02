La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes el proyecto de reurbanización del entorno de la Finca Benisaudet, la recientemente rehabilitada casa de veraneo de Gabriel Miró. El proyecto, con un presupuesto superior a los 1,4 millones de euros, tendrá un plazo de ejecución de ocho meses. Por ahora, el bipartito no ha anunciado la fecha para la licitación de las obras.

La iniciativa tiene entre sus objetivos el rediseño y aumento en número y dimensión de los pasos de cebra que comuniquen con el parque, un asunto que los técnicos consideran "importante" en la calle de Agustín Jimenez Navarlaz, que es donde se encuentran programas en los bajos del bloque de vivienda que mayor vinculación pueden tener con el parque. También se prevé incorporar elementos de agua característicos de la cultura mediterránea, junto a la sustitución de las farolas de gran escala, propias de vías interurbanas, por farolas más urbanas.

Por otro lado, el proyecto incluye la construcción de un espacio polivalente a modo de anfiteatro con un vestuario y almacén asociados. Dicho espacio tratará de ser lo más abierto posible para que pueda acoger usos variados. También se proyecta la "potenciación y mejora de la jardinería existente, introduciendo unas geometrías específicas que se asocien a usos y potencien el porte de todo el arbolado". Además, el proyecto recoge un quiosco-bar en el interior del parque como "foco de atracción que amplíe la oferta lúdica", que contará con "una zona de sombra y un aseo accesible para uso generalizado".

Según figura en el expediente aprobado este martes, el proyecto busca "dotar al parque de un carácter más urbano y accesible, con mayor protagonismo de los peatones y potenciar su relación con la antigua residencia de veraneo de Gabriel Miró", subsanando deficiencias como las del actual pavimento. Los técnicos subrayan que el actual pavimento de tierra de albero "no funciona bien, ya que debido al desnivel que existe entre la calle San Pedro Poveda y la calle Agustín Jiménez Narvalaz, cuando llueve, la escorrentía lava el pavimento". Por esta razón, según los técnicos, al no tener asociados programas específicos "no goza de una alta ocupación, tratándose más de un lugar de paso que de reunión". Sin embargo, con el proyecto impulsado, con "una intervención adecuada y debido a su ubicación dentro del vecindario, al porte de la vegetación existente y a su escala, puede convertirse en un punto de referencia dentro del barrio".

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha señalado que “la proximidad y la entidad de este último hace replantearse la morfología del parque actual, muy similar a la del Parque de Lo Morant". "Además, a nuestro juicio, el pavimento de tierra de albero no funciona bien, ya que debido al desnivel que existe entre las calles afectadas por las obras, cuando llueve, la escorrentía lava el pavimento. Por esta razón y porque no tiene asociados programas específicos no goza de una alta ocupación, tratándose más de un lugar de paso que de reunión”, ha añadido.

El Ayuntamiento, con este proyecto aún sin fecha para su ejecución, pretende convertir el "parque situado en pleno corazón del barrio en lugar de estancia y no de paso".

Estancias diurnas

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la convocatoria para la continuidad del Servicio de Estancias Diurnas -SED- para atender a personas mayores de 65 años que tienen limitada su autonomía para las actividades básicas de la vida diaria, con una inversión anual de 424.840 euros. Este servicio de atención personalizada “sirve a su vez de apoyo a las familias, ofreciendo durante el día los recursos necesarios a las personas mayores que les posibilita compatibilizar la vida socio-laboral de sus miembros con su atención”, según la edil de Acción Social, Julia Llopis.