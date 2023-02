El alcalde de Alicante, Luis Barcala, "no contempla" recurrir a una cuestión de confianza para desbloquear la aprobación de los Presupuestos de 2023. Así lo confirmaron este martes los portavoces del bipartito, Antonio Manresa y Manuel Villar, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Previamente, en atención a medios, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, había propuesto esta fórmula para dar luz verde a unas cuentas que siguen en un cajón ante la falta de apoyos necesarios para salir adelante. "Queremos insistir en una cuestión que para nosotros es clave, como son los Presupuestos. No podemos acabar este mandato sin aprobar las cuentas de 2023. Creemos que Barcala debe dejar de esconderse y tiene que dar la cara para que los Presupuestos sean una herramienta para transformar la ciudad", ha señalado Bellido, para a continuación añadir: "Le pedimos a Barcala lo que hasta ahora no ha tenido voluntad: coraje y valentía. Le animamos a que convoque la Comisión de Hacienda y al Pleno, y si no tiene mayoría hay un instrumento que se ha utilizado en muchos ayuntamientos que es someterse a una cuestión de confianza. Hay que buscar todas las posibilidades para que Alicante no acabe por primera vez en la historia sin presupuestos".

Apenas unos minutos después de que Compromís pusiera esta propuesta sobre la mesa, el bipartito ha rechazado que Barcala vaya a recurrir a esa figura recogida en el Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), donde se explica que el alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, "vinculada a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales, el reglamento orgánico, las ordenanzas fiscales y la aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal".

Para la presentación de la cuestión de confianza es requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que no haya tenido la mayoría necesaria para su aprobación. En este caso, que ningún grupo de la oposición al menos se abstenga, que es el voto que le hace falta al bipartito para aprobar las cuentas de 2023. La votación en la cuestión de confianza efectuaría mediante el sistema nominal de llamamiento público.

Si la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, el alcalde cesaría automáticamente en todos los casos, salvo en la vinculada a los Presupuestos. En este escenario, "se entiende otorgada la confianza y aprobado el proyecto de Presupuestos si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a alcalde o si ésta no prospera".

Del PSOE a Vox

Por su parte, el portavoz municipal socialista, Miguel Millana, ha calificado de “impresentables” las "excusas" del equipo de gobierno en las "que afirma que la oposición se está negando desde octubre" a llegar a un acuerdo para sacar adelante el Presupuesto de 2023. “Queda claro que el alcalde no ha querido activar los mecanismos participativos, sociales y ciudadanos, y por supuesto, menos aún los políticos, para llegar a un acuerdo. Nos llama poderosamente la atención de que no trabajen por mejorar los ingresos, sino que encima los que reciben los devuelven. Es una gestión caótica. No he visto a un alcalde que rechace subvenciones de otras administraciones. Esto es insólito”, ha señalado Millana tras la rueda de prensa de la Junta de Gobierno.

Millana, por otro lado, ha recordado que el PSOE ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos -socio del bipartito- "para que no se pierdan fondos europeos". "Estamos dispuestos a aprobar modificaciones de crédito en este sentido que correspondan al Presupuesto de 2022, pero las cuentas de 2023 no, ya que Barcala no está dispuesto a retirar la ordenanza de la vergüenza, una línea roja para nosotros", ha añadido Millana.

A primera hora de la mañana de este martes, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha instado al equipo de gobierno municipal “a poner en marcha las actuaciones administrativas tendentes a realizar las modificaciones de crédito relativas tanto a la financiación de las inversiones en ejecución así como, principalmente, al pago de las subvenciones nominativas pendientes”, comprometiéndose también a “respaldar dichas aprobaciones con la única condición de que no aborde ninguna actuación relativa a la imposición de los aspectos de la Zona de Bajas Emisiones dirigidas a la imposición de multas a los alicantinos”.