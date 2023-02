La situación no mejora pese a los medios y programas puestos en marcha desde Educación. Lejos de remitir, los casos de autolesiones entre los jóvenes adolescentes van a más, y no hay centro que no tenga uno o dos casos graves a los que atender a diario, "minuto a minuto y segundo a segundo", como subraya el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de la Comunidad Valenciana ADIESPV, Toni González Picornell, a s vez secretario de FEDADI, la Federación de Asociaciones de Directores del Estado Español.

Picornell considera “inasumible” para el profesorado controlar hasta 25 casos surgidos en un centro madrileño, pero tampoco la quincena de casos denunciada por un instituto de Valencia, en Mislata, en el que renunció en bloque el equipo directivo por no poder abordar la situación. Con seis casos de intento de suicidio en un centro ya no hay plantilla para poder abordarlos Toni González Picornell - Presidente de los directores de Secundaria en la Comunidad “Con seis casos de intento de suicidio en un centro mediano, ya no hay plantilla para controlarlo”, sopesa. De ahí que reclamen emprender alguna otra medida que realmente contribuya a paliar la crítica situación que atraviesan los centros educativos en este sentido. Expertos “Hemos solicitado formalmente a Educación una herramienta que podríamos llamar de urgencia, para la intervención directa de un equipo de expertos sanitarios en el centro y en el aula, y que la familia disponga de un diagnóstico”. El portavoz de los directores se refiere a llevar a cabo una conexión directa de los institutos con los centros sanitarios, al modo en que realizó durante la pandemia, de forma que ante el primer detonante de un caso de autolesiones o intento de suicidio, se personen en el centro los expertos necesarios, psicólogos, psiquiatras, etc y abordarlo a pie de aula y que los profesores reciban las directrices oportunas para saber cómo actuar y conducirse. Cuando sale un caso de intento de suicidio se vuelve muy complejo aplicar el protocolo Toni González Picornell - Portavoz de los directores de Secundaria Toni González insiste en que hay que dar un paso más allá de la dotación puntual de psicólogos y de orientadores, porque se está demostrando que la crítica situación no se soluciona con solo estos recursos. “Cuando sale un caso de intento de suicidio se vuelve muy complejo aplicar el protocolo. Sería mejor contar con un solo documento y en la práctica los docentes tenemos que aplicar una vigilancia constante sobre el alumno desde que entra al instituto hasta que sale, incluido que vaya al aseo, al patio, donde sea”. Vigilancia Los alumnos que se encuentran en situaciones de este calado, que habitualmente conocen en el centro porque previamente la familia lo ha informado después de haber tenido que ir al hospital con su hijo, son objeto de una vigilancia constante que obliga al equipo directivo a reorganizar horarios entre el profesorado. “Repartimos el horario de esa vigilancia constante entre los voluntarios, pero debo poner un diez al profesorado, lo digo claramente porque ninguno mira a otro lado y no somos expertos”, abunda González Picornell en relación a lo que vive directamente en su instituto, en Alcoy. “No sabemos lo que puede pasar por la mente en un momento dado y una cosa es la prevención, recursos y talleres para tratar el tema, y otra la urgencia de especialistas específicos, psicólogos sociales y psiquiatras”, que es lo que demandan a Educación. “Está propuesto. Ahora hay que pensar mucho como poner en marcha un instrumento de este tipo” admite el representante de los directores de Secundaria. Padres La Confederación de padres de alumnos Gonzalo Anaya se pronuncia en el mismo sentido. Su presidente, Rubén Pacheco, reclama “recursos especializados y protocolos ágiles entre Sanidad y Educación para atender a todo el alumnado con problemas. Solo hay una posible vía: pedir a la Generalitat el máximo apoyo a la comunidad educativa para afrontar los probelamas de salud mental del alumnado”, recalca. Solo hay una posible vía: pedir a la Generalitat el máximo apoyo a la comunidad educativa para afrontar los problemas de salud mental del alumnado Rubén Pacheco - Presidente Confederación de padres Gonzalo Anaya A modo de anécdota positiva, el a su vez profesor González relata una experiencia directa con un estudiante con continuo malestar personal, muy deprimido desde que entraba al instituto y en quien se detectó claramente que tenía en la mente quitarse la vida. Se habían activado todos los protocolos de vigilancia y entre las ideas que propusieron los docentes, le encargaron fotografiar actividades de la semana cultural del centro para tratar de motivarle. “Y me encontré de forma sorpresiva con una amplia sonrisa al encargarle ese trabajo, descubrimos cómo interesarle a base de probar cosas”, admite, de ahí la urgente reclamación de profesionales que orienten de forma fehaciente en las situaciones críticas que, desgraciadamente, abarcan a la totalidad de los institutos de Secundaria, como corrobora el portavoz. “Es algo que se nos va de las manos -lamenta-. El tema cuando reunimos al profesorado ya no es el tiempo que se dedica a esto sino cómo abarcarlo, porque intentamos prevenir pero ¿cómo haces cambiar esas mentes?” añade sumamente preocupado. De ahí el urgir sesiones de intervención directa que rebajen la tensión docente al sentirse más orientados.