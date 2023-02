Las bajas temperaturas se mantendrán en Alicante durante toda esta semana, aunque la situación podría cambiar a lo largo de este fin semana si se confirma la llegada del viento de poniente que podría dejar atrás estos días invernales. Ésta es la previsión del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante que prevé que el frío se mantenga unos días más en la provincia, incluso con posibilidad de lluvias a lo largo del jueves. La provincia de Alicante se encontraba hoy en alerta amarilla con posibilidad de olas de tres metros en el litoral norte, así como de temperaturas mínimas de cuatro grados bajo cero durante la madrugada. De todas maneras, las temperaturas han ido subiendo a lo largo de todo este martes, después de que el lunes fuera el día más frío de este invierno en la Comunidad Valenciana, según los datos del Servicio oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El catedrático y director del Laboratorio de Climatología de la UA Jorge Olcina aseguró a este diario que durante esta semana "las temperaturas van a seguir siendo frías por la noche, con mínimas entre 6-8º en la costa y de 0º C o negativas en la comarcas del interior", aunque matizó que la previsión es que "las máximas irán subiendo muy poco a poco conforme avance la semana, tanto en la costa como en el interior de la provincia (15-17º C)". En cuanto a la situación que estaba viviendo la provincia con el clima, Olcina explicó que "se trata de un temporal de frío causado por la instalación de una masa de aire polar en el Mediterráneo que está afectando sobre todo a las Comunidades de este litoral, al valle del Ebro y al Cantábrico oriental". "El flujo de vientos no es favorable para la entrada de vientos húmedos desde el mar", aseguró, una circunstancia que estaba evitando que la nieve hiciera acto de presencia en la provincia, como si está ocurriendo en Cataluña y Baleares". A lo largo de estos días, se han registrado nevadas anecdóticas en la Marina Baixa o Alcoy y el Comtat.

El intenso frío se mantenía en la provincia de Alicante durante todo este martes, especialmente en las comarcas del interior, como el Alto y Medio Vinalopó, l'Alcoià y El Comtat. Las heladas de la madrugada del martes fueron débiles y las bajas temperaturas se han notado más en las alturas. En la estación meteorológica de los Chaparrales de Petrer, en el punto más elevado de la sierra del Cid, el termómetro cayó hasta los cinco grados bajo cero.

Temperaturas

La sensación de frío en superficie, sin embargo, ha sido muy superior debido a las rachas de viento de mestral, que volvieron a dejar registros cercanos a los 40 kilómetros por hora. La sensación térmica de este martes por la mañana era de casi siete grados bajo cero en el casco urbano de Elda. La estación del Parque de Bomberos registró valores negativos de manera continuada durante toda la madrugada, con una temperatura del aire por debajo de los cero grados. Se llama sensación térmica a la sensación de frío o calor que siente una persona según una combinación de parámetros meteorológicos y al igual que la temperatura se expresa en grados centígrados.

El viento incidió de desigual manera en la provincia de Alicante. En el Alto Vinalopó la mayoría de estaciones han marcado oscilaciones de entre los -5 y -7 grados de sensación térmica con rachas de viento que han rondado los 30 km/h. Las mínimas han descendido hasta los -4,5 grados en Villena. Concretamente en el Camino de San Juan. En la Sierra de Salinas, también en término municipal de Villena, la temperatura del aire ha bajado hasta los -6,6 grados a 1.100 metros sobre el nivel del mar.

En el Alt de la sierra del Menejador de Alcoy también ha descendido la temperatura hasta los -7 grados, con heladas en zonas más bajas que han situado las mediciones en -6 grados en Banyeres de Mariola y -4 grados tanto en Ibi como en Penáguila.

En la comarca de l’Alacantí, exactamente en "Pou el Surdo" de Xixona, a poco más de 1000 metros de altitud, se han registrado -5,1grados de temperatura aunque la sensación térmica se aproximaba a los -10 grados ya que el viento ha dejado rachas cercanas a los 60 in/h.