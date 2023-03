Cerca de cien personas han aguardado este miércoles, 1 de marzo, la llegada de los reyes a Alicante con motivo de la entrega de los Premios Nacionales de Investigación. En el entorno de la Casa Mediterráneo, fuertemente custodiado por efectivos de la Policía Nacional, los curiosos se han acercado para ver la llegada de Felipe y Letizia.

Los más monárquicos han comenzado a impacientarse cuando, pasado un minuto de las 12.00 horas, los Reyes aún no habían llegado: "Es de primero de protocolo llegar puntual", comentaba un hombre. No había terminado la frase cuando el coche oficial que les portaba, con su etiqueta eco en el parabrisas, ha asomado junto a la antigua estación de tren para la llegada de los reyes.

Las cerca de cien personas, en su mayoría en edad de jubilación, han recibido con aplausos a Felipe VI y a Letizia, quienes han correspondido la ovación con un saludo a los presentes. Frente a la Casa Mediterráneo aguardaban el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que han recibido protocolariamente a sus majestades.

No ha sido un recibimiento masivo por parte de los alicantinos. El motivo, comentan varios de los presentes, es que no estaban seguros de que fueran a ir los reyes: "Te dije que iba a venir el rey y no me creías", le comentaba un hombre de unos setenta años a su mujer.

Los asistentes han mostrado su contento por haber visto a los reyes de cerca, y han asegurado que volverían a las 14.00 horas, cuando acaba la entrega, para volver a verles.