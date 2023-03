Mientras desde la Administración, tanto local como autonómica, se lanzaban mensajes de la importancia de que instituciones y empresas privadas fueran de la mano en pro de un turismo más sostenible, desde el sector se les reprochó precisamente que eran ellos quienes no lo hacían. El mensaje por parte de algunas de las asociaciones del sector vino a ser "no nos dejéis solos" tras una mesa redonda celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante en el marco de la jornada sobre Turismo Sostenible e Innovador que organiza la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo de la junta de gobierno que esta entidad celebra en esta ciudad desde mañana. La jornada consistió en una doble mesa redonda en la que los participantes dieron sus visiones sobre turismo de costa y turismo de interior. Mientras que algunos de los representantes de las empresas que se dedicaban a esta actividad en el interior clamaban por el poco peso que reciben frente al masivo turismo de playas, desde el otro lado, desde Benidorm se lamentaban de que no eran ellos quienes debían hacer los deberes si se hablaba de sostenibilidad.

Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, la patronal hotelera de Benidorm, aseguró que hay "opciones políticas que demonizan el turismo" , pero que la experiencia de Benidorm demostraba que bien gestionada podía ser una actividad de futuro. "Tenemos 17 millones de pernoctaciones al año, mientras que Madrid y Barcelona tienen 20 y 19 millones respectivamente", aseguró, recordando que su principal vía de comunicación es una autovía a la que hasta hace un año solo se llegaba pagando peaje. El aeropuerto está en Elche y el AVE en Alicante. Montes recordó que el turismo no "es culpable del consumo energético", ya que esta industria solo consume el 6,5% del total de la energía. Y también recordó que el gasto energético se va en un 45% en climatización, donde más se puede ahorrar, mientras que solo un 21% de alojamientos han optado por eficiencia energética y un 25% usa energías renovables". Por eso consideró que tenemos deberes por hacer, pero que estas empresas habían sido uno de los grandes olvidados por los planes energéticos. En parecidos términos se expresaba el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, Luis Castillo, que en nombre de los alojamientos de interior reclamó a los responsables de la Administración que "caminad junto a nosotros, no vengáis a la meta a esperarnos". "Es la visión real de los que tenemos batirnos día a día. Lo que planificáis a un año, igual en dos meses no aguantamos", aseguró, mientras incidía en que "lo difícil es competir en esta provincia con un turismo de costa descomunal". Entre los reproches, la cantidad de burocracia que tenían que hacer, considerando un milagro que alojamientos en la montaña con siete habitaciones y un restaurante pudieran mantenerse abiertos. De todas maneras admitió que el Bonoviaje de la Generalitat había supuesto una cierta ayuda. Términos en los que también se expresaba la presidenta Turismo Alicante Interior, Indira Amaya, que incidió en las labores que estaban haciendo empresarios como ella, que "recuperamos una antigua masía, desarrollamos estas construcciones y las convertimos en un alojamiento de calidad. Estas antiguas casas de campo se convirtieron en casas de lujo. Un trabajo con el que hemos quitado el estigma al turismo rural, haciendo hoteles innovadores con la calidad de un alojamiento de cuatro o cinco estrellas. Construcciones de 250 años que pueden rescatar valores culturales. Intentar que se unan alojamiento, gastronomía y productos. Sin embargo, como producto turístico no hay un sello que identifique a estos pequeños hoteles. Es algo pendiente que se nos debe". El presidente de la Asociación Bloques y Apartamentos Turísticos de Alicante, Daniel Elman, destacó los esfuerzos realizados por profesionalizar el sector, donde se ha conseguido que todos cumplan las normas y se ha ayudado a rehabilitar edificios, especialmente en el casco antiguo alicantino. "Las ocupaciones son por encima del 70%, antes eran un 40% y un 30% en estos meses, gracias a algunos eventos". Sostenibilidad, innovación y accesibilidad Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala ha asegurado que “el verdadero desafío se encuentra en modernizarnos como destino turístico sobre los tres pilares que hemos identificado como básicos: sostenibilidad, innovación y accesibilidad”. “En Alicante ya hemos trazado el camino y hemos empezado a transitarlo”, añadió. En este sentido, aludió a la “Estrategia Alicante Destino Turístico Sostenible 2023-2027” desarrollada por el Patronato de Turismo Alicante City&Beach, que se integrará como proyecto estratégico dentro de la Agenda Urbana Alicante 2030, y que incluye cinco ejes transformadores con 22 proyectos motores. Y a “la fuerte apuesta por la desestacionalización a través de una oferta multiproducto precisamente para convertirnos en un destino sostenible y para generar riqueza todo el año”. La vicealcaldesa de Alicante y concejala de Turismo, Maria del Carmen Sánchez, destacó la apuesta por la gastronomía de Alicante y potenciar algunos de sus atractivos culturales, como esos caminos para dar alternativa al sol y las playas. Te puede interesar: Alicante Barcala asiste en Madrid al homenaje de la FEMP por los 40 años de municipalismo Desde la Agencia Valenciana de Turismo Sergio Bellentani, sustituyó al secretario autonómico Francesc Colomer en la mesa para hablar de las políticas de la Generalitat para el impulso de destinos turísticos, especialmente del plan Creaturisme, que se ha traducido en la puesta en marcha de 850 experiencias creadas y actualizadas por las propias empresas. Desde este programa se han centrado en cuatro aspectos deportivo, cultural, rural y cultural. Fruto de este compromiso con los destinos y con el sector privado dijo que habian más de mil empresas adheridas. Por su parte el alcalde de Benidorm Toni Pérez centró parte de su intervención en romper algunos de los tópicos que hay sobre el municipio turístico. Entre ellos el ejemplo del Valle de Guadalest que gracias a su cercanía a la ociourbe recibe millones pese a que no cuenta con alojamientos. "A eso contribuye la potencia de Benidorm". También recordó que el término municipal de Benidorm tiene "37 kilómetros cuadrados y el 67% del suelo está protegido". Pérez señaló que el municipio consume hoy un 25% menos de agua y que pese el crecimiento de la red de agua potable, se había conseguido reducir las pérdidas en la red.