Sara Serna, representante de la asamblea de estudiantes del instituto Cabo de la Huerta, ha decidido hacer huelga junto al resto de compañeros de los últimos cursos de la ESO y de Bachillerato en los centros de Secundaria también Radio Exterior y Playa de San Juan.

Su objetivo: llamar la atención de los responsables educativos tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat para que futuros estudiantes de la zona de playas de Alicante no se vean obligados a aprender en barracones, como sucede actualmente.

“El IES Cabo de la Huerta se pensó para 400 personas y ahora mismo somos más de 700”, concreta. “Hay muchas aulas específicas para Plástica, Inglés, Música, Biblioteca o Laboratorios que no las podemos utilizar para ese fin. De hecho en toda nuestra vida estudiantil no hemos podido hacer uso de un laboratorio de Física ni de Química ni de nada”.

Masificación

Añade que pasar por un pasillo del centro “es bestial, no se puede” por la cantidad de alumnos que son, y que “tampoco los profesores pueden usar los aparcamientos, ocupados por barracones”.

Entre sus palabras se cruzan los lemas que lanzan por megáfono sus compañeros tras la pancarta de la Plataforma por un Espacio digno para aprender, fundada por docentes, padres y alumnos de este distrito escolar: “Menos barracones y más instalaciones”, “Las cárceles son mejores instalaciones”, “No somos sardinas, somos estudiantes”, “Más infraestructuras y menos caraduras”, “Aprender sí ocupa lugar” o “Si esto no se apaña, caña, caña , caña”, entre otros mensajes y carteles que portaron durante la hora en que se manifestaron por las avenidas del distrito entre los institutos.

Sara añade que los alumnos de Bachillerato en concreto tienen que estudiar en barracones, que no se puede seguir así porque no se disfruta de la educación, y que no quieren eso para los escolares que vengan detrás, a sabiendas de que los centros educativos reclamados no se van a erigir de un día para otro.

Ya suman once los años los que el colegio La Almadraba lleva compartiendo espacios con el IES Radio Exterior, desde 2012, y cuatro desde que las autoridades educativas decidieran construir un nuevo colegio, pero todavía no se ha puesto la primera piedra.

Familias

Irene Torres, en representación de los padres y madres del IES Playa San Juan, abunda que son ya “muchos años” los que llevan “sufriendo la falta de espacios educativos”.

La presión más fuerte ahora es que los padres se están dando cuenta de que sus hijos no van a tener plaza Irene Torres - AMPA IES Playa de San Juan

“Nuestros hijos han ido al instituto sin posibilidad de mejorar instalaciones ni ratios de alumno por clase, y la presión más fuerte deriva ahora de que los padres se están dando cuenta de que sus hijos en colegios, no van a tener plazas suficientes en institutos de la zona”.

De ahí la movilización que protagonizaron este jueves y que piensan repetir hasta lograr sus objetivos: “mejorar la educación de nuestros hijos con unas instalaciones dignas”, subraya Torres.

El profesor del IES Cabo de la Huerta y portavoz de la plataforma, Álvaro Castaños, subraya que la saturación de espacios educativos no se corresponde con el crecimiento urbanístico de la zona de playas.

“Queremos que construyan de una vez el colegio La Almadraba, así como un nuevo colegio y otro instituto en el PAU 5, en expansión también”, concreta.

Faltan dos años con mucha suerte para que el colegio este construido y para otro colegio y un instituto hay que empezar de cero Álvaro Castaños - Profesor IES Cabo de la Huerta y portavoz de la Plataforma

Al término de la movilización les recibieron en la dirección territorial de Educación, encuentro pendiente desde el pasado mes de diciembre. “La Generalitat plantea que el proyecto de La Almadraba está acabado, pero debe enviarlo al Ayuntamiento para la correspondiente licencia de obras. Faltan dos años con mucha suerte para que el colegio este construido”, aventura.

Sobre los nuevos colegio e instituto que demandan apunta que “no están ni proyectados, hay que empezar de cero y hemos pedido al Consejo Escolar Municipal que preside la concejala de Educación que se pida a la conselleria iniciar los trámites para las nuevas construcciones”.

Castaños reconoce que los “trámites son muy lentos” por lo que no dejarán de protestar para que “aunque ahora estamos mal, en cuatro o cinco años logremos estar mucho mejor”, concluye.