El pasado miércoles, el refugio antiaéreo de la plaza Músico Óscar Tordera Iñesta se convirtió en un improvisado almacén de obra de reurbanización de la plaza. En uno de los accesos, se podía observar una piedra de gran tamaño que hacía de tope para que la puerta no cerrase y pudieran entrar y salir los operarios. Dentro, se encontraban materiales de la obra, como vallas. Ahora, la Comisión de Memoria Histórica de Alicante critica al Ayuntamiento por su "nulo interés".

"Nos parece que no se cubre la memoria histórica, un bien cultural con este tipo de actuaciones", ha señalado Óscar Llopis, portavoz de la Comisión. "El concejal hace mucho hincapié en todos los refugios, pero la memoria histórica no son solo los refugios", ha matizado.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, explicó que se dio la orden de que "no haya dentro ningún material que no sea necesario para la obra del hueco del ascensor". También el concejal de Cultura, Antonio Manresa, señaló que "estamos interesados en el patrimonio de esta ciudad y no vamos a permitir que nadie se salga de su camino".

Otras actuaciones

En este sentido, explica Llopis que, junto a la asociación de vecinos de Carolinas Bajas-Les Palmeretes, se solicitó el pasado junio la instalación de un busto en honor a Amado Granell, el republicano español que encabezó la columna de vehículos de la novena compañía que entraron a liberar París: "Ese hombre estuvo mucho tiempo, hasta que murió en un accidente en 1972, viviendo en Les Palmeretes. La asociación de vecinos ha hecho todo lo que se tiene que hacer para solicitar el busto, con un presupuesto que vamos a perder por la inacción del Ayuntamiento", ha considerado Llopis.

Para la Comisión de Memoria Histórica no es suficiente la actuación del Ayuntamiento: "En otras ciudades, a Granell se le han puesto calles y aquí ni siquiera un busto", ha indicado Óscar Llopis. Además, ha añadido que el refugio expone, de nuevo "el nulo interés que tiene el Ayuntamiento en todo lo que se refiere a la memoria histórica".

La actuación en la plaza, arrancó a principios de este año y se prolongará, si no se producen retrasos, durante cuatro meses. La obra, con un presupuesto de 640.305 euros y financiada con fondos europeos, busca llevar a cabo actuaciones para la "mejora de la accesibilidad y movilidad urbana en la plaza y su entorno, consiguiendo cambios importantes en el reparto modal y mayor participación de los sistemas más eficientes en detrimento de la utilización del vehículo privado con baja ocupación y fomentando el uso de medios no consumidores de energía fósil".