Unidades de psicólogos para dar respuesta urgente a los institutos ante el incremento de los intentos de suicidio entre el alumnado. La Generalitat atiende la petición de los directores de los centros a instancias de los docentes, impotentes ante el aumento de casos. Solo en la provincia de Alicante se han multiplicado por cinco en dos años este tipo de conductas entre niños, jóvenes y adolescentes de 11 a 18 años.

Con estos equipos profesionales, el Consell pretende dar una respuesta sanitaria rápida para que el profesorado se sienta acompañado en el abordaje de problemas de salud mental y afrontar complejas situaciones que afecten al alumnado con el fin de extremar los mecanismos de coordinación y prevenir conductas autolesivas o suicidas en la población infantil, adolescente y juvenil.

Así lo ha avanzado este jueves el presidente Ximo Puig tras reunirse en el Palau de la Generalitat con los titulares de Sanidad, Miguel Mínguez; Educación, Raquel Tamarit; y con el comisionado para el Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental, Drogodependencias y Conductas Adictivas, Rafael Tabarés.

Otro compromiso es un incremento de la plantilla de orientadores y la implantación de un programa piloto para reforzar la conexión entre aprendizaje académico y competencias socioemocionales; así como una mesa de salud mental con asociaciones y entidades profesionales; en la que estarán también los departamentos de Sanidad, Educación, Políticas Inclusivas y Justicia.

Puig ha inscrito este encuentro dentro de la línea de trabajo desplegada por la Generalitat en el marco del Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental y ha subrayado en este sentido que el Consell va continuar intensificando su esfuerzo para que el profesorado “se sienta acompañado en todo momento” y, con este fin, se creará la figura de la unidad específica de acción directa para conectar al máximo a la comunidad educativa con el personal sanitario especializado.

"Se trata de un problema que queremos trabajar con las entidades y asociaciones”, ha dicho Puig, que ha insistido en que la salud mental de la población infantil y juvenil afecta al conjunto de la sociedad. De ahí que estime una prioridad “proteger a los jóvenes” y ayudarles a que puedan desarrollar su proyecto de vida sin las frustraciones que puedan desembocar en conductas autolesivas o suicidas. Asimismo, ha afirmado que esta problemática que desde hace años está viviendo el Botànic inspiró la figura del comisionado para la salud mental.

"Queremos trabajar con entidades, asociaciones etc. alrededor de un problema que convoca a toda la sociedad: no solo es cuestión de las consellerias o del propio gobierno, sino que afecta a toda la Comunidad y hemos de ayudar a que los jóvenes tengan una perspectiva de vida que no les provoque una frustración. Ante esta situación todos tenemos muchas incertezas, y los profesionales también, por tanto tienen que tener el máximo apoyo".

Igualmente, ha incidido en que la salud mental es uno de los "grandes retos de la sociedad" y ha señalado que "ha aumentado mucho la preocupación" sobre las autolesiones, que han subido mucho en los últimos años.

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha precisado que desde hace tiempo este departamento y el de Educación colaboran con protocolos de detección de problemas en los centros escolares y que después, previo permiso familiar, se derivan a las unidades de Pediatría y de ahí a las de salud mental infantojuvenil.

"Vamos a incrementar este acompañamiento al profesorado creando unidades de respuesta rápida ante cualquier incidencia en el nivel educativo que pueda tener una respuesta por parte de los profesionales de la sanidad. Estas atenderán de forma rápida y continua y estarán en contacto con las unidades de salud mental infantojuvenil", ha señalado al respecto de las nuevas unidades de psicólogos para atender la problemática que sufren los institutos.

Más orientadores

Paralelamente, la consellera de Educación, Raquel Tamarit, ha avanzado un incremento de la plantilla de orientadores y la implantación de un programa piloto para reforzar la conexión entre aprendizaje académico y competencias socioemocionales.

Tamarit ha señalado que la Administración educativa comparte la reivindicación planteada desde la comunidad educativa y articulará, a través del decreto de plantillas que se negocia en la actualidad con agentes sindicales, un aumento de estos profesionales. En este sentido, desde este departamento afirman que ya se ha aumentado este personal en un 60% desde el curso pasado y de cara al siguiente se incrementará "aún más".

Para reforzar los recursos con los que pueda contar el personal docente, también se implantará un programa piloto basado en el modelo Casel (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning), pionero en inteligencia emocional y centrado en un enfoque transversal e integral para el aprendizaje académico, social y emocional. La consellera ha señalado que en ocasiones lo que se ve es solo la punta del iceberg, por lo que ha abogado por "educar a gente que sea competente desde el punto de vista socioemocional".

Equipo específico

La Conselleria de Educación ya cuenta con un equipo específico trabajando en la planificación de este programa piloto para el próximo curso; que contempla la elección de una localidad para desarrollar la experiencia piloto. Serán talleres de acompañamiento a profesorado, alumnado, familias y agentes de la población vinculados con la salud mental en un modelo transversal e integral. "No solo tiene en cuenta al niño sino a toda la comunidad que lo rodea. Creemos que puede darnos herramientas para ir más allá, además de seguir dando respuestas a los problemas puntuales que vayan surgiendo".

Este modelo invita a hacer un abordaje de la competencia socioemocional global, implicando a todos los agentes de la comunidad educativa, desde el inicio de la escolarización; y se desarrolla en cinco ámbitos: autoconciencia, conciencia social, autocontrol, toma de decisiones responsables y habilidades para relacionarse.

Por su parte, Rafael Tabares ha remarcado que "la situación en los centros educativos es un ejemplo de la importancia de la salud mental". "Desde la pandemia, y antes de ella, ya se estaba demostrando que los colectivos más vulnerables, como los niños y los jóvenes, están teniendo muchos problemas. Esto significa que hay que poner en marcha políticas públicas que concentren todos los esfuerzos que se hacen desde la distintas conselleries", ha apuntado.

Para el comisionado, "es una buena oportunidad para profundizar en esa coordinación, que debe ir relacionada con medidas de prevención del suicidio".