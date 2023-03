“No tenemos formación clínica pero hacemos clínica a diario. Te vienen con ataques de ansiedad todos los días varios casos. Las crisis cada vez son más graves y más abundantes”. Orientadores de los institutos, en su gran mayoría con formación psicopedagógica, se ven tan desbordados en su quehacer diario como los profesores, y de la misma forma, anhelan que profesionales clínicos entren en el aula y estén a su lado en los centros de Secundaria “cuanto antes” porque no se ven capacitados para atender la avalancha de situaciones con desajuste emocional que se ven obligados a afrontar “sin estar preparados para eso”, admiten. “Hay una parte a la que no podemos llegar”, lamentan.

En todos los casos -hemos contactado con tres profesionales, todos ellos trabajan actualmente en institutos de Secundaria de la provincia y les avalan más de diez años de experiencia como mínimo-, solicitan mantener el anonimato, aunque no tienen ningún problema en identificar los problemas que abordan en los centros de un tiempo a esta parte, y que les desvían de su labor habitual de orientación más académica entre el alumnado.

Precisamente es el mes de febrero, y antes de las vacaciones de Semana Santa, el periodo que coinciden en señalar como “más conflictivo”.

Sobrepasados

“Parece que los cambios estacionales resulten más complicados para los adolescentes, pero es verdad que el primer trimestre es algo más tranquilo y este de ahora está resultando más largo de lo esperado”, advierten.

Su trabajo propiamente dicho sobre la tutorización especialmente del alumnado que entra en el primer cuso de Secundaria, para propiciar la mejor adaptación posible de estudiantes que acaban de dejar el colegio y lo cambian por edificios más grandes con el doble de alumnos y también de profesores, se ve desplazado por completo por un día a día de “situaciones emocionales complejas para las que contamos con escasa capacidad de acción” recalcan.

Se ven superados, sobrepasados, entre los términos que emplean para describir su actual tarea. “Los chicos están mal y en muchos casos la situación familiar tampoco ayuda, pero no es exclusivo de ambientes sociales deprimidos”, advierten.

De Norte a Sur

De hecho los profesionales con los que hemos contactado están repartidos por la provincia y en todos los casos trabajan en centros con familias de clase media y alta, como atestigua la ubicación del instituto. “La situación es generalizada, de norte a sur y hablando de Alicante da igual en la Zona Norte que en la Playa de San Juan”, afirman.

Entre la pandemia, complicaciones familiares y las nuevas tecnologías, no es que consideren ningún detonante en concreto, pero todo ayuda a empeorar, apuntan. “Es un proceso multicasual, la cuestión no es única, pero que se ponga de moda en tiktok retos para tomar pastillas no ayuda, porque se enganchan”, lamentan.

Alguno de estos profesionales procede de Primaria, y tras la decisión de Educación de integrar a los orientadores en los centros educativos, el destino le ha llevado a Secundaria después de muchos años. “Es otra historia, otra realidad con una problemática que nos excede”, afirma, por lo que están deseando que psicólogos clínicos, como se ha anunciado desde el Consell, se hagan cargo de la situación.