La Plataforma por un Puerto Sostenible ha denunciado este viernes nuevas nubes contaminantes por la descarga de graneles, pese a los dos expedientes sancionadores abiertos por la Conselleria de Transición Ecológica. El colectivo junto varias asociaciones de vecinos han alertado de que a lo largo de esta semana un buque granelero ha estado realizando descargas generando "grandes nubes tóxicas que se desplazan hacia la ciudad, una situación que se produce cada vez que viene un buque a cargar o descargar materiales pulverulentos en cualquiera de los tres muelles graneleros". Como ya publico este diario, la consellera propuso una sanción de 20.000 euros al Puerto de Alicante por incumplir la Ley de Calidad del Aire. Ahora ha propuesto otra sanción de 40.000 euros para la empresa Eiffage por no adoptar medidas eficaces para evitar la propagación de partículas.

De estas emisiones, los colectivos han culpado también a la Autoridad Portuaria de Alicante, a la que acusaron de desafiar a la Generalitat por permitir que las empresas concesionadas continúen trabajando al aire libre y causando contaminación. Los vecinos han aportado varios vídeos en los que se aprecia una nube de polvo mientras el buque realiza labores de descarga en el muelle 17, imágenes que habrían captado durante la tarde del pasado 2 de marzo.

Las plataformas han exigido la puesta en marcha inmediata de la nave cerrada en el muelle 17 sin más demora, ni excusas y señalaron que ya han puesto los hechos en conocimiento de la Conselleria para pedir la apertura de un nuevo expediente sancionador en términos más contundentes que la mera multa económica. "Exigimos que la Conselleria actúe ya y sancione a la Autoridad Portuaria por permitir esta misma actividad contaminante en los muelles 13 y 15, actualmente operando en situación de ilegalidad y clandestinidad al no disponer de autorización ni proyecto de nave cerrada de los mismos". Los vecinos consideran meras excusas el que la nave para realizar a puerta cerrada las descargas de los buques no esté en funcionamiento y lo achacó a un intento de ahorrarse dinero en costes. "Esta actuación es deliberada y con el objetivo de ahorrar costes de mantenimiento y funcionamiento de la nave y obtener mayores beneficios al trabajar al aire libre", aseguraron en un comunicado.

"Problema puntual"

Desde la Autoridad Portuaria se indicó que se había tratado de un problema puntual con un barco atracado en el muelle 17 y que se encuentra cargando piedras de yeso mineral. Según explicaron estas fuentes hubo un problema con una de las grúas que estaba operando, creando una nube de polvo. "La Autoridad Portuaria estuvo en contacto con la empresa, (Eiffage), que tuvo una rápida reacción activando medidas correctoras en la operativa que lograron contener y reducir al mínimo las emisiones, por lo que no fue necesario activar el protocolo de vigilancia y prevención del puerto", señalaron estas fuentes. "Según los medidores de partículas situados entre la zona portuaria y la ciudad, no se llegó a superar, en ningún momento, la cantidad máxima de emisiones que marca la ley. Una vez solucionado esta incidencia puntual, la operativa ha continuado durante toda la noche y esta mañana, sin que se hayan registrado incremento de las emisiones de partículas", subrayaron desde la Autoridad Portuaria, al tiempo que recordaron que "está velando, las 24 horas, en los procesos de carga y descarga que se producen en el puerto, para que se hagan correctamente y de forma que no afecten a los ciudadanos".

Por su parte, desde la empresa Eiffage se subrayó que ellos estaban cumpliendo con la Ley y con lo que les marca la licencia, sin que no se han sobrepasado las emisiones contaminantes en ningún momento. Desde la mercantil se subrayó que la anterior sanción por los hechos ocurridos en enero se produjeron cargando en la terminal cerrada y se debió a que todavía están en pruebas y era necesario realizar ajustes en la maquinaria. "Las medidas se cumplen, se ha mejorado mucho y se va a seguir trabajando porque así sea", indicaron fuentes de la empresa, que subrayaron que ellos estaban trabajando por mejorar la calidad del aire en Alicante. "Somos los únicos que hemos hecho una gran inversión para arreglar un problema histórico", señalaron.

Multa de 40.000 euros

La Conselleria de Transición Ecológica ha notificado este viernes la propuesta de resolución por el proceso infractor abierto tras los hechos ocurridos el 2 de enero: una sanción de 40.000 euros a la empresa Eiffage por las comisión de una infracción grave, emplazándola a que adopte las medidas adecuadas parea minimizar al máximo las emisiones de partículas en la carga y descarga de buques. La inspección ha considerado probado que la mercantil no adoptó medidas o éstas no fueron eficaces para evitar la emisión de partículas, por lo que habría incumplido el deber de diligencia.

El inspector rechaza que la sanción fuera calificada como leve, como reclamaba la mercantil, sino que se reitera en que se trata una infracción grave porque las partículas PM10 (10 micras de diámetro) afectan al menos al sistema respiratorio, "independientemente de su composición, ya que con ese tamaño penetran en los pulmones e incluso pueden pasar al torrente sanguíneo, a través de los alveolos". En este sentido recuerda que aunque se desconoce la composición del material purulento que se estaba manipulando ese día, los materiales que contiene sílice son los más abundantes y éste es cancerígeno. El informe recuerda que se sanciona "el grave riesgo sobre la salud de las personas que supone la emisión de grandes cantidades de partículas a la atmósfera y la imposibilidad de poder recuperar esas partículas ya emitidas"