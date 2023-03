En el marco de las charlas mensuales que organiza la Asociación Infancias en la sede de la Universidad de Alicante para reflexionar sobre la infancia y sus entornos, este lunes han invitado a la psiquiatra Paloma C. Navarro para abordar "El duelo hoy. ¿Qué significan los duelos este momento en nuestra sociedad?", en un sistema que parece que da la espalda a los mayores y que tampoco parece ofrecer oportunidades a unos jóvenes que opten en progresión alarmante por autolesionarse e intentar suicidarse.

¿Cómo abordamos en la actualidad la pérdida de alguien querido?

Somos una sociedad paliativa de la positividad y del rendimiento y la producción. El resultado es la fobia a la muerte y al dolor. Un filósofo coreano dice que necesitamos permanentemente estar anestesiados, porque no podemos con la tensión que implica reprimir el dolor.

¿Quiere decir que le damos la espalda?

Existe un gran tabú al dolor también por el reconocimiento de ser independientes, nos cuesta aceptarlo. Estamos en la sociedad de la anestesia y la autosuficiencia. Es una polaridad porque por un lado queremos ser autosuficientes, pero en realidad dependemos unos de otros.

Eso que dice nos lo ha echado a la cara la pandemia

La pandemia ha generado tanta alarma que nos distanciamos de la fatalidad porque si no no podríamos vivir con tanto dolor. Al ser una sociedad muy de espaldas al dolor, la muerte y el envejecimiento que precede a morir, todavía lo reprimimos más, todo es positividad, y un síntoma social importante es cómo se ha gestionado la muerte de tantos ancianos.

Lo hemos hecho mal, por descontado.

Nuestra sociedad se ha retratado en la pandemia. Con un síntoma social como que los gerontes o ancianos están fuera de la escala de valores, como una especie de olvido de la capa de la vida y un reemplazo rápido. De hecho no se les mandó ayuda como sentido del valor.

¿Qué es lo que nos aisla? ¿las tecnologías?

Y la sociedad moderna del individualismo a ultranza que no vive experiencias sino que las acumula. Es la liquidez en las relaciones, que no implican intimidad. Si antes había una fobia a la sexualidad ahora lo es al compromiso. Son relaciones muy graciles y al final la tecnología aumenta la sensación de omnipotencia. Estamos de espaldas a la muerte y nos ayuda más a anestesiarnos, facilita las conexiones más que las relaciones, que son mucho menos frecuentes, no es habitual una larga relación de 20 a 30 años y todo para ocultar la fragilidad y vulnerabilidad humana, que es lo que nos define.

¿Todo so es fruto de la distinta gestión del dolor?

El hombre moderno no quiere saber de límites, carencias o conflictos. Nos movemos en una sociedad en la que no queremos frustraciones de ningún tipo, pero no siempre ha sido así. No queremos tener conflictos y eso da lugar al falso sentido de "self", hombres huevos o vacíos palabras que dice Lola López Mondéjar.

¿Somos mejores o peores que antes?

Somos distintos. El avance es hablar de estas características, ser conscientes de la sociedad donde vivimos, no culpabilizarnos ni condenarnos ni enjuiciarnos. Por eso importa tomar conciencia de lo que queremos, si estamos a la espalda del sufrimiento ¿queremos esta especie de abandono donde no se atiende a moribundos a nivel emocional o psicológico? Pues no, si te haces amigo de la muerte, en el sentido de tenerla presente, al final la perspectiva de las decisiones en la vida toman sentido, aquello de que si tienes alguna pregunta importante pregúntaselo a la muerte.

¿Cómo valora el alto índice de suicidios entre jóvenes?

Es el malestar actual. Hay muchísima depresión e incremento de las tasas suicidio, que son también un síntoma social a este nivel de sufrimiento. Al final, la depresión es la no aceptación del sistema que me exige llevar a cabo un proyecto propio de futuro pero con esta incertidumbre social no se aguanta tanta tensión. La depresión son también duelos que no se irán, el sistema en el que vivimos nos exige que tras una depresión nos incorporemos rápido al trabajo, y la gente se deprime.

¿Cómo se explica que siendo tan pequeños estén tan angustiados?

Es la época del narcisismo, de las patologías del vacío. El suicidio en 2019 era la primera causa de mortalidad entre los adolescentes desde los 15 años, y hasta los 29. Es un dato que habla de esa angustia, pero también la precariedad económica aprieta y es un factor determinante, aunque no la causa. En la adolescencia sale con fuerza la identidad más estructurada y en esa liquidez existente no tienen referentes. Hay permiso para hacer muchas cosas y posibilidades de elegir, pero es una época turbulenta que necesita estabilidad, vínculos, trabajo, y el adolescente no tiene recursos suficientes para sostener el tsunami en el que se encuentra.

¿Realmente lo tienen más complicado que antes?

Es una pregunta que me hago, si es hoy más difícil por la erosión de los rituales. Los rituales funerarios no tienen nada que ver con hace 30 a 40 años, están desdibujados por la fobia a la muerte. Niños y adolescentes no pisan ni cementerios ni tanatorios ni iglesias, se les protege demasiado de algo que se van a encontrar en la vida. Los símbolos y rituales que ayudan a pasar el duelo se han ido eliminado: el cuerpo no está presente, hay un cristal, cierran la sala a las 11 de la noche y todo es muy rápido y aseptico. Los niños ni aparecen y es congruente con la tanatofobia a la muerte y a todo lo que implica el dolor.

¿Sería entonces necesario darle una vuelta a esta forma de proceder?

Sí, desde el punto de vista psicológico hay que llorar a los muertos para poder perderlos. Si no logramos expresarnos con una narrativa rehabilitadora de algo tan doloroso, seguimos negando la pérdida, pero hay que ir habilitándolo. Llorarles y honrarles en vida te permite ver la luz en cualquier proceso de duelo y el dolor, al final, es una transformación profunda del ser. Se liberan un montón de conflictos en estas situaciones, el dolor tiene un sentido y una utilidad, nos transforma. Hay que aprovechar la oportunidad cuando se ha atravesado el proceso de duelo. La luz al final del túnel hay que encontrarla, pero llega, es una oportunidad de crecimiento.