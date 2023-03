Tras llevarse el primer premio en la modalidad adulta, la hoguera Sagrada Familia se ha hecho también con la victoria en los playbacks infantiles. La trigésimo cuarta edición del Certamen Artístico de las Hogueras de Sant Joan se ha celebrado en los estudios de Ciudad de la Luz por segundo año consecutivo.

En total han sido diez las comisiones infantiles participantes. El evento comenzó con las actuaciones de Los Ángeles con "When winter comes"; Ángeles Felipe -Bergé y su "Elmer"; Baver – Els Antigons con "Once upon a time"; Sagrada Familia interpretó "Poppins" y, antes del descanso, Benalua salió al escenario con "¡Canta!".

La segunda parte siguió con Doctor Bergez – Carolinas y su "Sweet factory"; Ciudad de Asís y "One day at work"; Don Bosco, San Antón Bajo y Hernán Cortés con "Animal School" ; Sant Blai – La Torreta con "The power of bravery" y Nou Babel y su "Oliver" para cerrar.

Los presentadores fueron Lucía Díaz Martínez, de la hoguera Carolinas Bajas y Lucas Martínez Moya, de la barraca El Cabasset.

El jurado estaba compuesto por la presidenta, Sofía Perez; la secretaria, Raquel Iváñez y las vocales Alicia Ureña, Inma García y Raque Sirvent. El comité evaluó las actuaciones y otorgó el siguiente orden de premiados:

Sagrada Familia Ángeles Felipe -Bergé Sant Blai – La Torreta Ciudad Asís Don Bosco, San Antón Bajo y Hernán Cortés Los Ángeles Nou Babel Baver – Els Antigons Benalua Doctor Bergez – Carolinas

Además, el galardón a mejor vestuario y estilismo fue para la hoguera de Los Ángeles y la de Sant Blai-La Torreta se alzó con el premio a la mejor interpretación.