La trigésima cuarta edición del Certamen Artístico de les Fogueres de Sant Joan ha tenido lugar este domingo con la final de la categoría única en la que ha resultado ganadora la hoguera Vía Parc-Vistahermosa.

En la final de la categoría única han participado doce hogueras clasificadas tras las semifinales: Altozano Sur y su tema “Before Alice”; Foguerer Carolinas con “Rebobina”; Princesa Mercedes y Barrio José Antonio y su tema “Addams”; Pla Metal con “Revolting children”; Alfonso el Sabio con su tema “La dama del mar” y justo antes del descanso Carolinas Altas con “Encanto”.

Tras el descanso ha actuado San Antón Alto y Altozano con su tema “Fly with me”; San Blas y “Estas Barbies no necesitan Ken”; Polígono de San Blas con el tema “¿Y mi libertad?”; “The nightmare before Christmas” con la foguera Via Parc-Vistahermosa; Gran Vía-Garbinet y su tema "Bajo el mar”. Ha cerrado la foguera Séneca-Autobusos con “País de las maravillas”.

El acto ha sido conducido por Daniela Navarro Ruiz, de la foguera Port d’Alacant, y Alfonso Rosell Rivill,a de la foguera Parque de las Avenidas. El jurado ha estado compuesto por: presidente Israel García, María Ángeles Pérez, secretaria; vocales: José Cerezo, Miriam García Palomino y Laura Calero.

Los premios otorgados han sido: