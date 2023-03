La igualdad entre hombres y mujeres queda lejos, sobre todo en el sector privado porque en el público es una obligación legal. Está más cerca de alcanzarse aunque con peros: el Plan de Igualdad de la Conselleria de Sanidad, solo por poner un ejemplo, habla de la innegable feminización del sector pero persiste el llamado techo de cristal cuando se analiza la presencia de la mujer en cargos directivos, tanto superiores como intermedios, donde su presencia disminuye drásticamente.

Ante el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para garantizar la representación paritaria de mujeres y hombres en la política, la Administración y las empresas. Sin embargo, se constata que la brecha de género está lejos de cerrarse con empleos más precarios para ellas, peores salarios y el peso del hogar.

Mañana se celebra la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer que partirá a las 19 horas desde las escalinatas del instituto Jorge Juan de Alicante con el lema "En defensa constante de los derechos de las mujeres". El colectivo considera que derechos conquistados están en entredicho en pleno siglo XXI, como la interrupción voluntaria del embarazo, "derechos sexuales y reproductivos amenazados por la alianza de la derecha y la ultraderecha como en Castilla y León. Quieren volver a tutorizar a las mujeres, como si no fuéramos capaces ni de pensar ni de tomar decisiones", apunta Yolanda Díaz, coordinadora de la Plataforma Feminista de Alicante, integrada por diversas entidades que convocan la movilización.

Entre ellas, la Asamblea 8M Alicante participará en la marcha bajo el lema “Contra el borrado de mujeres”. "Por nuestros derechos sexuales y reproductivos, contra la explotación reproductiva y el mercado de óvulos" es una de sus reivindicaciones.

Una vez superada la pandemia, que puso en valor el trabajo de las mujeres, mayoría en el sector sanitario y en la limpieza, han dejado de ser de nuevo imprescindibles. El teletrabajo que trajo el confinamiento se ha convertido en una trampa para ellas porque "se está disfrazando la conciliación desde el teletrabajo. Las mujeres no pueden desocupar, por los cuidados, el espacio público de la empresa, debe seguir teniendo presencialidad, y voz y voto. La vida detrás de la pantalla es un freno para la ocupación femenina y para que ellas puedan ser vistas como un referente, no quedarse en la sombra. Aparte de que el teletrabajo no es conciliación, si estoy con una pantalla estoy trabajando, no conciliando, pero detrás del ordenador dejan de vernos como un referente. Que no sirva para invisibilizar a las mujeres y se queden en el ámbito doméstico bajo esa mochila".

La entidad que convoca la tradicional marcha ocupa la calle para frenar la "desocupación" por las mujeres del espacio físico de las empresas, "que fue muchos años espacio de hombres. Bajo la excusa de la conciliación no se puede permitir que las mujeres dejen de estar en el espacio físico productivo y de toma de decisiones".

"Las mujeres no pueden desocupar, por los cuidados, el espacio público de la empresa, debe seguir teniendo presencialidad, y voz y voto. La vida detrás de la pantalla es un freno para la ocupación femenina" Yolanda Díaz - Portavoz de la Plataforma Feminista de Alicante

Según la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas recientemente publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tres de cada cuatro personas que se encargan de la mayor parte de las tareas domésticas en la Comunidad Valenciana son mujeres y solo una hombres, el 76,5 % por solo el 23,5 %.

Otro argumento para salir a la calle son las trabas que las empresas ponen a la readaptación de los horarios laborales para cuidado de hijos y mayores, herramienta que está en los planes de igualdad y que también reivindican los trabajadores hombres por corresponsabilidad. Ante el no mayoritario de las empresas, muchas mujeres se ven obligadas a pedir reducción de jornada, porque al final son ellas mayoritariamente las que lo hacen, lo que condiciona su sueldo, cotización, prestación por desempleo y futuras pensiones. Una circunstancia que tiene un gran impacto en la provincia de Alicante, donde el sector de actividad es mayoritario y hay mucho empleo de fin de semana, de ahí que los sindicatos estén "escudriñando" las empresas con más de 50 trabajadores.

La manifestación de esta tarde también pone la lupa sobre la brecha salarial. Las alicantinas cobran de media al año 5.000 euros menos que sus compañeros y acaparan seis de cada diez contratos a tiempo parcial, según los últimos datos de los Servicios Públicos de Empleo.

Las diferencias educativas es otra demanda feminista. No tanto en España, aunque encuentran que sigue habiendo brecha en las carreras técnicas, como en el exterior. Ahí están las niñas afganas gaseadas por ir al colegio o las iraníes envenenadas.

La manifestación de este año recordará a las mujeres sufragistas, ante la proximidad de las elecciones. Como a Clara Campoamor. "En un año electoral seguro que la foto no será de la Plataforma Feminista sino de los políticos que asistan. Su obligación es hacer buenas políticas para que las mujeres no tengamos que hacer año tras año estas movilizaciones en defensa de derechos conquistados". De ahí la crítica al Ayuntamiento de Alicante por el recorte del 45% en la inversión en políticas de igualdad en un año en que han repuntado en un 28% en los delitos sexuales en la provincia de Alicante, sin olvidar los asesinatos machistas o el ciberacoso, algo que "solo se combate con formación, haciendo pedagogía y sensibilización".

Ley de Igualdad

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, participará en la manifestación con la Asamblea 8M Alicante. En la víspera, la vicepresidenta ha mantenido un encuentro con diversas entidades y asociaciones del ámbito social para poner en común las principales medidas y contenido de la futura Ley de Igualdad valenciana, reunión en la que ha destacado la importancia de “romper los techos de cristal, pero también combatir los suelos de barro en los que se encuentran mujeres de todo tipo”.

Según ha asegurado, esta ley nace con el espíritu de impulsar una transformación del modelo productivo “con políticas públicas que fomenten la conciliación y amparen también a las nuevas masculinidades”.

La vicepresidenta se ha referido a la futura norma “como un texto adaptado a las nuevas realidades sociales para promover un cambio de paradigma en relación con los roles y los estereotipos de género y eliminar cualquier forma de discriminación por razón de sexo o género”.

Por otro lado, la Agencia Estatal de Investigación apoya ocho investigaciones que buscan reducir la desigualdad de género, entre ellas "Positivmasc", con participación de un equipo de investigación de la Universidad de Alicante liderado por Carmen Vives y coordinado por Mariano Salazar, del Instituto Karolinska (Suecia). Este trabajo es un análisis sobre masculinidades y discursos en torno a la violencia de género que pone el foco en el colectivo de jóvenes. Además del equipo de la UA intervienen investigadores de Suecia, Irlanda e Israel para aportar una mirada interdisciplinar a la violencia de género como un problema social y de salud pública.

Premios de la Universidad de Alicante

Precisamente en la Universidad, la rectora, Amparo Navarro, ha presidido el acto institucional del Día Internacional de la mujer en que se ha hecho entrega del Premio Igualdad 2023 a la teniente coronel de la Guardia Civil, Silvia Gil, y el colectivo Pastwomen. "La Universidad debe situarse en la vanguardia de la defensa de los valores éticos, de progreso social y de denuncia de las desigualdades que persisten en la sociedad”, ha dicho la rectora, quien ha incidido en que “tenemos la responsabilidad de ser un espacio crítico de denuncia de las discriminaciones que afectan a la mitad de la población. Y el compromiso también de consolidar a las universidades como motores de transformación social a favor de una plena igualdad de oportunidades”.

"Es necesario incorporar a las mujeres a la tecnología, porque su visión es crucial para la innovación, el progreso y el crecimiento económico. Por ello, es importante seguir atrayendo a las mujeres al ámbito STEM" Amparo Navarro - Rectora de la Universidad de Alicante

La rectora ha recordado uno de los datos que más preocupan en las universidades, la cifra de mujeres en sectores tecnológicos, que supone un 18% de las trabajadoras y tan sólo un 13% de matriculación en carreras STEM, es decir, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. "Es necesario incorporar a las mujeres a la tecnología, porque su visión es crucial para la innovación, el progreso y el crecimiento económico. Por ello, es importante no solo seguir atrayendo a las mujeres al ámbito STEM y proporcionarles referentes, sino también promocionar entre los hombres las carreras relacionadas con los cuidados y la educación. Solo así podemos conseguir una igualdad plena”, ha concluido.