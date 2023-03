El camino a la igualdad empieza con una caminata. Para los alumnos del Colegio Aire Libre de Alicante ha sido un camino reivindicativo de siete kilómetros un día antes de la celebración del 8M, el Día de la Mujer. Siete kilómetros es la distancia que separa su escuela del Ayuntamiento de Alicante, ante cuyas puertas han reclamado más concienciación y más trabajo de la sociedad para que se alcance la plena igualdad y se acaben con los estereotipos que todavía perduran.

El colegio entero se ha vestido con camisetas amarillas hechas para la ocasión con el lema: "Generació Igualtat. Trencant Estereotipes" ("Generación igualdad. Rompiendo estereotipos"). y lo que han recaudado con la venta de las mismas lo van a entregar a Mensajeros de la Paz, para su gestión de dos centros de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género.

Los chavales han salido a las nueve media de la mañana del colegio, caminando los de quinto y sexto de la ESO y en bus e incorporándose por etapas más cortas los más pequeños. Todos con el convencimiento de que "chicos y chicas somos iguales y podemos hacer las mismas cosas", reflexiona Ezequiel, de 12 años, que resume por qué participa en la marcha: "para defender a las mujeres, porque a veces no pueden solas. Para que no les hagan daño, para que las respeten y puedan hacer lo que quieran, como jugar al fútbol".

En la marcha han participado 301 escolares junto a una veintena de profesores, y acompañados por un nutrido grupo de padres, madres y abuelos. Han caminado como una marea amarilla escoltados por la Policía Local pasando por la avenida de Denia; en la rotonda de los Jesuitas se han sumado los niños de Tercero y Cuarto de Primaria; a la altura del Hotel Maya los de Primero y Segundo; y en el Raval Roig, se han unido a la marcha los escolares más pequeños del cole, los de 4 y 5 años de las clases Raboses y Dinosaures, y con ilusión y el jolgorio propio de la niñez han enfilado la calle Villavieja hasta alcanzar la plaza consistorial para dejar claro el porqué de su caminata.

Una vez frente al Ayuntamiento, han dejado en el suelo a modo de pancarta todos los dorsales con dibujos y con lemas reivindicativos que colgaban de sus camisetas. Pancartas con frases inspiradoras de esta jornada en la que han reivindicado la necesidad de romper los estereotipos. "Quienes no se mueven no notan sus cadenas, de Rosa Luxemburgo"; "Déjame actuar con libertad"; "Todos y todas podemos ser, pensar y vestir como queramos" o "Igualdad para todos", son algunos de esos lemas utilizandos, que han dado paso a las palabras del manifiesto que han escrito los estudiantes de últimos cursos y que han pronunciado 8 alumnos de cuarto de la ESO, en el que han pedido a la sociedad en su conjunto a luchar contra los roles de género, "eliminar estereotipos es ayudar a que seamos quienes queremos ser y no quienes nos enseñaron que teníamos que ser", han proclamado.

Paula Jurado, de 16 años y una activa feminista reconoce que "falta mucho para la igualdad" y cree que "acabar con los roles de género son la clave, y eso es lo que queremos quitar".

Ponerse las gafas violeta

Aire Libre ha reivindicado los valores que trabajan en el aula: la igualdad y el respeto, que piden que se extiendan en la sociedad. Y lo han querido hacer visible. "Hemos trabajado en la ruptura de estereotipos, porque los alumnos, tanto chicos como chicas, desde pequeños tienen unos roles asignados que les condiciona a lo largo de sus vidas. Hemos trabajado cómo romper esos estereotipos", explica el director de Aire Libre, Paco López. Y para ello han visto muchos ejemplos en el deporte, en la publicidad, en el cine.... Han analizado con sus alumnos los anuncios "y nos hemos puesto las gafas violeta, que son con las que te imaginas una situación pero intercambiando el género; y hemos visto cosas como por ejemplo en el deporte, a una chica en minifalda sujetando un paraguas a un motorista en una competición, cuando les pedimos que se imaginen que es un chico en pantalón corto el que sujeta el paraguas a una motorista lo ven raro".

La profesora y coordinadora de Igualdad, Begoña Giménez, explica que en las clases se ha intentado hacer reflexionar a los estudiantes "hay que cambiar cosas que están asumidas y que son injustas y coartan la libertad, como el uso de juguetes sexistas, los estudios que deben ser de hombres y de mujeres, la forma de vestir". Cuando les preguntan a los escolares, muchos todavía asumen que "los chicos deben ser altos, fuertes, valientes; y de las chicas se espera que sean sumisas, sensibles", añade. Y cree que aún están muy patentes los roles de género porque se reproducen de forma constante en el cine, la música, el deporte o en la publicidad.

Un menú reivindicativo también

El día ha girado en torno a la igualdad y a resaltar el papel de las mujeres en facetas donde su representación es mínima. A la vuelta al colegio, a los escolares les esperaba también un menú acorde a la jornada. En la cocina de Aire Llibre se ha guisado un menú temático reivindicativo de las mujeres cocineras, una actividad tradicionalmente femenina pero que a la hora de los reconocimientos tiene más nombres de varón entre los cocineros más reconocidos y que acaparan más títulos, así que de primero los escolares han comido una crema parmentier, el plato de la primera mujer que logró una estrella Michelín, Eugénie Brazie; de segundo un pollo en pepitoria, como homenaje a las madres y las abuelas; y de postre unas brochetas de fresa con chocolate que han homenajeado a las chef y cocineras alicantinas Susi Díaz, Patricia Sanz y Mari Carmen Vélez.