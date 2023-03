El 8M ha arrancado en Alicante con tensión, sin unidad. El acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Alicante, que ha estado presidido por el alcalde, el popular Luis Barcala, ha contado con el boicot de los grupos progresistas de la ciudad (PSOE, Unidas Podemos y Compromís), que no han asistido de igual forma al despliegue de la pancarta desde el balcón del Ayuntamiento. Tampoco han ido los concejales de Vox.

Los socialistas han informado a primera hora de la mañana que no asistirían “porque no se puede defender la igualdad reduciendo a la mitad el presupuesto de esta área". La concejala socialista Llanos Cano ha indicado que el grupo no iba a participar en los actos promovidos por el Ayuntamiento de Alicante para celebrar el 8M porque “no se puede predicar una cosa y hacer la contraria”. La edil ha señalado que “no se puede recortar el presupuesto del área de Igualdad en casi la mitad y luego tener la desvergüenza de promover un acto en defensa de la igualdad”.

Tampoco han acudido desde Unidas Podemos. “No vamos a estar junto a un gobierno que persigue y criminaliza a las mujeres en situación de prostitución. Tampoco podemos participar en un acto de un gobierno que recorta año tras año el presupuesto de Igualdad. Además es un gobierno que publicita entidades antiabortistas en sus redes oficiales”, según ha señalado Vanessa Romero, concejala de Unidas Podemos.

De igual manera, los concejales de Compromís tampoco se han dejado ver por el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. A través de un comunicado, han animado a los alicantinos a participar en la manifestación por el 8M que recorrer a las calles de Alicante esta tarde. "Compromís no ha acudido al acto institucional del 8M en el Ayuntamiento como muestra de protesta a no haber derogado la ordenanza de la vergüenza que revictimiza a las mujeres prostitutas y víctimas de las redes de trata y por los continuos recortes en el área de igualdad, tanto económicos como de personal, que el PP ha realizado estos años al dictado del negacionismo de la extrema derecha", ha señalado Sara Llobell, "número dos" de la lista electoral de la coalición para el 28M.

Acto descafeinado

Alicante se ha sumado este miércoles 8 de marzo al homenaje a las mujeres y a la reivindicación de la igualdad real con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La campaña municipal de este año lleva por lema “Por las que abrieron camino, para las que siguieron sus pasos. Por ellas, para todas ellas”. La Concejalía de Igualdad ha querido "reconocer y visibilizar la labor en pro de la igualdad de las generaciones pasadas y la actual", según han señalado.

El alcalde ha manifestado en su intervención un agradecimiento y un ruego. El agradecimiento ha ido dirigido a la concejala de Igualdad, María Conejero, y a su equipo por su trabajo “sensato, responsable y serio” que “ha extendido a todas las áreas municipales” en un periodo “muy complicado en todos los aspectos con una Dana, una pandemia, una crisis económica y una guerra” que es cuando “afloran las desigualdades de la forma más cruda”.

El ruego ha ido destinado a "todos los partidos políticos y movimientos asociativos para que aunque sea por un día, y todos deberían ser 8M, se aparquen las diferencias y nos mantengamos unidos porque lo que importa es el objetivo”. “La igualdad es un derecho fundamental, no existe libertad real ni convivencia sin igualdad”, ha concluido. El ruego no ha tenido éxito alguno en un Salón Azul sin ningún miembro de la oposición municipal.

Por su parte, la concejala de Igualdad, María Conejero, ha destacado que “en estos cuatro años hemos querido visibilizar, poner en valor y dar voz a las mujeres alicantinas que han contribuido y contribuyen a la construcción de la ciudad en todos los ámbitos de la vida, hemos salido a la calle, a los barrios a las plazas públicas, a lugares emblemáticos hasta llegar aquí a este Salón Azul la casa de todas y todos los alicantinos”. Además, ha abogado por un feminismo “afable pero a la vez contundente e inclusivo porque no se puede conseguir la igualdad sin contar con los hombres en este camino”.

En el acto han intervenido también la presidenta de la Asociación de Vecinos de Virgen del Remedio, María Eva Coloma, como representante de las conmemoraciones del 8M celebradas en distintos puntos de la ciudad, junto a Andrea Piñero, pionera del fútbol alicantino como representante de la exposición “12 mujeres emblemáticas de la ciudad de Alicante”, y Paloma Gómez Monllor, jefa del departamento de Igualdad.