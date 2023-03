Casa Mediterráneo se ha sumado este miércoles a la celebración del 8M con dos mesas redondas en las que expertas profesionales reconocidas en sus respectivos campos abordaron desde su experiencia personal los liderazgos protagonizados por mujeres en el Mediterráneo. El objetivo era analizar los liderazgos femeninos y romper estereotipos que todavía siguen frenando los avances de la mujer. Una lucha que en los últimos años se ha visto frenado a causa de la pandemia, la crisis climática y alimentaria, según las valoraciones de estas profesionales. Testimonios en los que se evidenciaron que las dificultades para acceder a la financiación o a las nuevas tecnologías eran dos escollos en el liderazgo de las mujeres, sobre todo en países como Líbano o Siria.

La directora de la Fundación Ellis en Alicante, Nuria Oliver, aseguró que "estamos siendo incapaces de atraer a las mujeres a la tecnología" y que eso era una "situación muy grave", debido a la gran dependencia de la sociedad actual de la tecnología. "Define nuestro presente y va a ser nuestro futuro", dijo. Mientras que en todas las carreras universitarias, desde los años 60 aumenta el número de mujeres, como en ramas sanitarias, biológicas, educativas, paradójicamente desde los años ha ido decayendo desde mediados de los 80, ingeniería informática, aseguró. Definiendo el panorama literalmente como dramático, al haber bajado del 40% al 12%, el número de mujeres. Y ello a pesar de ser una carrera con "más futuro, versátil y amigable y que permite una mejor conciliación".

Oliver achacó este rechazo a la existencia de numerosos estereotipos de género que no se corresponden a la realidad. Según Oliver, los sesgos de género, estaban causando que las mujeres se presentaran a menos promociones, premios, y que muchas niñas decidan no estudiar una ingeniería porque piensan que no van a ser buenas para ese trabajo. Otro factor es la falta de visibilidad, referentes en un mundo dominado por los hombres. Y finalmente se refirió a la cultura conocida como brogrammer, que habías extendido en el entorno de la programación ideas misóginas, sexistas y que hacía que las mujeres lo abandonen.

Por su parte, Sally Hammoud, profesora de la Universidad Americana de Beirut, aseguró que aunque se tiene la percepción de que el Líbano es uno de los países árabes más similares a Europa, en realidad esto solo ocurría en la superficie. "Es un hermoso país pero hay numerosos gobiernos que excluyen a las mujeres del sistema", aseguró. Durante su intervención Hammoud se refirió al papel que estaban haciendo las redes sociales en transformar su país y en luchar por los derechos de la mujer, logrando que historias que ignoran los medios de comunicación tradicionales tengan una mayor repercusión. Entre ellos, crímenes de violencia de género o contra las mujeres.

Países árabes

Durante su intervención, Naïma Benaicha, profesora asociada en el área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante, quiso romper una lanza por romper estereotipos sobre la imagen de la mujer árabe en occidente, como sumisas y sometidas: "Hay mujeres que han demostrado al mundo que están capacitadas y son capaces de hacer Historia. Jóvenes, chicas, nuevas redes sociales pueden romper muchas barreras y pueden demostrar que tiene formación para liderar lo que se propongan y les dejen". "Hay mujeres artistas, científicas, literaturas, economistas, que entre todas han podido llegar a donde han llegado y han podido plantar cara al patriarcado", aseguró para incidir en que lleva años reivindicando que se incluyan en los planes de estudios en los libros de texto de la educación reglada. Aunque a pesar de todo evidenció la gran diferencia existente entre las grandes ciudades y las zonas rurales, donde "la brecha es impresionante".

La jefa de proyectos de la División de Igualdad de Género, Asuntos Sociales y Civiles de la Unión por el Mediterráneo, Anna Dorangricchia, evidenció algunos de los problemas concretos con los que se habían encontrado. La Unión por el Mediterráneo es una organización intergubernamental con sede en Barcelona por formado por 42 estados miembros de Europa y de la cuenca Mediterránea. En su intervención citó algunos casos concretos de proyectos promovidos por emprendedoras que habían tenido que buscar financiación fuera de sus países.

Entre ellos, el de una joven de 28 años que ha montado una empresa con su dos hermanos con la que desarrolló un sistema para edificios con energías renovables en Gaza y que se ha tenido que ir de Palestina para poderla desarrollar. En Túnez, se refirió al caso de la primera mujer que ha tenido una startup en el mundo de la inteligencia artificial que ha tenido una financiación para desarrollarse por 100 millones por un empresa de biotecnología alemana. Otro de los casos fue en el Líbano, donde otra mujer con 23 años, que desarrolla un prototipo para reciclaje de residuos con nuevas tecnologías. "Es difícil pero se puede", dijo en alusión al avance de las mujeres emprendedoras.

A su juicio, las crisis de la pandemia, climática y alimentaria habían supuesto un freno en el avance de la igualdad de las mujeres. Aunque muchos de los países reconocían algunos de los derechos de la mujer, eran apoyos meramente teóricos sin políticas concretas para llevarlos a cabo.

La situación en el turismo

Por su parte, Assia Merazi, de la Oficina del director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), analizó cómo desde esta entidad se obliga a los estados miembros a adherirse a un plan de acciones con medidas para la igualdad entre hombres y mujeres. Aunque aun se encuentran con escollos como que en determinados países, hasta hace muy poco hasta los 54 años no permitían a la mujer viajar sola. Se ha intentado rebajar esa edad a los 21 años, pero se negaban, lo querían en 46 años".

También se refirió a la cantidad de países donde el turismo es una gran industria turística, con mujeres trabajando en el sector privado, pero sin embargo, en situación de economía sumergida, sin estar dada de alta, en empresas familiares como restaurantes.

Asimismo, Hala Bugaighis, cofundadora de Jusoor Center for Studies and Development de Libia, desveló el difícil papel que tienen las mujeres para abrirse camino, en su país una situación en que parece estar abriéndose "ahora que saben que necesitan a sus mujeres y a sus ingresos, pero no quieren que invadan los espacios públicos y prefieren que se queden en casa". Este desempeño del trabajo en la economía sumergida, provocó que durante la pandemia no tuvieran ningún tipo de protección o apoyo por parte del gobierno. A su juicio, el acceso a la tecnología puede ser una gran oportunidad.