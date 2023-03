Los efectos del cambio climático ya son una realidad perceptible, pero aún hay margen de maniobra para hacer algo. Éste fue uno de los mensajes del divulgador y meteorólogo José Miguel Viñas durante una conferencia celebrada el martes por la tarde en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante con el título "El reto climático y la importancia de la educación escolar". Para Viñas, "sería un suicidio mantener esta situación, hay que transmitir a los más pequeños esta concienciación y los mayores deberíamos concienciarnos también". Por lo que en su opinión. revertir los efectos del cambio climático "no es imposible, hay margen de maniobra para hacer algo. Pero a cada año que tardemos, la dificultad será mayor". Los problemas ya se están percibiendo por la sociedad, que ha pasado a ver como algo habitual situaciones de extremo calor ven los meses de verano y los efectos de fuertes temporales durante el invierno.

La conferencia sirvió para la presentación de dos libros escritos de Viñas con el propósito de promover estos conceptos y concienciar sobre los efectos del cambio climático y los retos a los que se enfrenta la sociedad ante un clima cada vez más inestable, con fenómenos que van a ir a más si no se toman medidas. Uno de los libros está dirigido a los más pequeños, un libro infantil titulado simplemente como El Tiempo; y el otro para la población adulta con el título Nuestro Reto Climático. Viñas, colaborador de en varios programas de radio y televisión, estuvo presentado por el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante y director de la Sede, Jorge Olcina; así como por el investigador del Laboratorio de Climatología Samuel Biener.

Para Viñas, los retos actuales ante la situación del cambio climático están en" la prevención y en la construcción de infraestructuras". Durante su intervención destacó que no ha habido jamás en la Historia tanta concentración en miles de años tanta concentración de CO2. "Somos la primera generación que respiramos tanto CO2 a escala global", dijo. Por lo que una de las vías parea tratar de revertir la situación era frenar la emisión de gases a la atmósfera. "Hay medidas individuales que se pueden adoptar, esto no es solo de los Estados. Tenemos que cambiar hábitos y hacer cosas que dejan menor huella de carbono", aseguró.

En su opinión, "los efectos del cambio climático ya son una realidad perceptible. Tenemos que adaptarnos a los cambios y con rapidez. Tenemos veranos más extremos y fenómenos costeros que obligan a construir infraestructuras para proteger a las ciudades de los temporales". Citando ejemplos recientes se refirió a fenómenos extremos, como el último temporal que sufrió la isla Mallorca la semana pasada. Por este motivo, Viñas opina que ante los nuevos desafíos a los que nos está abocando el cambio climático, "tenemos que adaptarnos o mitigar los efectos". En este sentido recordó que "adaptar requiere grandes inversiones e infraestructuras, para autoprotegernos", motivo por el que recordó las consecuencias dramáticas de alguno de estos temporales en algunos países. Se trata de la construcción de elementos que minimicen los impactos de esos temporales, que de alguna manera a veces se ven agravados por la manera en que se ha construido la sociedad y cómo están diseñadas las ciudades.

Negacionismo

Aunque admite el negacionismo sobre el cambio climático existe, Viñas piensa que ocurre solo en determinados entornos de la sociedad y en el debate científico es una realidad que está fuera de toda de manera unánime. "Hay una serie de voces que hacen mucho ruido con lo del cambio climático, al igual que ha pasado también con la ley del "sólo sí es sí", o la pandemia. Gente que se niega a asumir que hay que cambiar cosas y el clima nos va a obligar a ello". Por este motivo, subrayó que la climatología importa porque de una manera o de otra al final afecta a todo el mundo. "No importe a qué te dediques, cualquiera se va a haber afectado. Desde planificar tus próximas vacaciones, a planificar tu vida", aseguró. En este sentido recordó que la primavera del año pasado los colegios no estaban preparados para las altas temperaturas. "Hay una serie de cosas que no habíamos visto hasta ahora y que cada vez van a ir a más", dijo.

"La incertidumbre es cuánto de cálido va ser el año que viene. Estos cambios van cada vez va más rápido y por eso nos cuesta adaptarnos a ellos", aseguró. "Es importante que los más pequeños y los más jóvenes lo vayan interiorizando", dijo. "Hay interés por el tiempo y la climatología porque cada vez más gente se va haber afectada. Por eso es importante educar y enseñar. Hay resistencias a cambiar cosas no hemos sido educados, y cuanto antes lo consigamos será mejor, que los alumnos de primaria tengan claros estos conceptos".