Un límite máximo de 35 citas diarias con pacientes los médicos de Familia y de 28 niños en pediatría. La Conselleria de Sanidad acepta el tope a las agendas en Atención Primaria que reclamaban los profesionales para intentar reconducir la situación en el primer nivel asistencial, desbordado desde la pandemia, con picos de hasta 70 pacientes por consulta.

Esta medida, por tanto, busca reducir a la mitad la agendas de estos facultativos, y se ha acordado en una maratoniana reunión de casi cinco horas entre el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez; y los seis sindicatos presentes en la Mesa Sectorial, en un segundo encuentro tras el primero en el que se ha cerrado la jornada laboral de 35 horas para estos profesionales.

Sin embargo no ha habido unanimidad entre las organizaciones. UGT, CC OO, SATSE, CSIF e Intersindical han votado a favor del acuerdo de agendas y lo han firmado, frente al Sindicato Médico CEMSV-SAE, que se ha negado a ratificarlo calificando la reunión de "esperpento".

El tope a las agendas plantea el problema de las consultas excedentes. Sanidad permitirá que se gestionen función de las características de cada centro, mediante módulos, liberación de profesionales, la asignación de profesionales específicos para estos pacientes u otras modalidades.

Otro aspecto relevante del acuerdo es la introducción en Atención Primaria de sistemas de llamada a los pacientes mediante pantallas en los centros de salud para agilizar el acceso a la consulta y medidas de desburocratización "como consolidar las agendas de mostrador o introducir nuevos sistemas de gestión de la demanda en mostradores para ofrecer la prestación más adecuada de acuerdo con el motivo de consulta". También se limitará el cupo medio de tarjetas SIP entre 1.450 y 1.200 (según el tipo de centro) para medicina de Familia, a 900 en pediatría y a 1.500 en enfermería.

También se ha acordado el aumento de la retribución por la hora de guardia "que se situará en la media nacional para todas las categorías"; y se suman medidas para garantizar la formación continuada de los profesionales y de mejora de seguridad en los centros sanitarios, entre otros aspectos, en un "amplio acuerdo que supone importantes mejoras en la asistencia sanitaria de la ciudadanía, en Atención Primaria, y en relación con las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

“Se han acordado medidas muy ambiciosas y de gran trascendencia que nos permitirán seguir reforzando y mejorando el sistema sanitario público”, ha señalado el conseller, quien destaca la importancia del diálogo, la negociación y el acuerdo para seguir consolidando una sanidad pública fuerte, de calidad y que garantice la equidad para toda la ciudadanía.

Al término de la reunión, el Sindicato Médico ha emitido un comunicado en el que señala que la Conselleria de Sanidad ha demostrado una vez más "el doble lenguaje que emplea a la hora de comunicar a la opinión publica la realidad del conflicto de huelga (...) engañando y menospreciando a los médicos del sistema público de salud. Hemos podido constatar con auténtica sorpresa como empeoran las propuestas que había realizado por escrito al comité de huelga, y sin sonrojo alguno, ni justificación las han sometido a votación en la Mesa Sectorial. La acción coordinada de los sindicatos mayoritarios, CC.OO, UGT, CSIF, Intersindical y SATSE, en connivencia con la Conselleria de Sanidad, han aprobado un acuerdo de mejoras que en absoluto satisface las justas reivindicaciones de los médicos".

Sobre el tope de las agendas de médicos y pediatras critican que no se perfila pero la disponibilidad del facultativo para parte de esas consultas. "No hay garantías de la gestión de los excedentes, no se comprometen a eliminar las llamadas necesidades del servicio a la hora de forzar a más guardias de las reglamentarias o eximir a los mayores de 55 años de su obligatoriedad a realizarlas. No aceptan garantizar ante cualquier atención domiciliaria, el traslado del profesional, lo que hemos ganado en los juzgados y ofrecen como único incremento salarial 1,5€ por hora de guardia".

Por ello acusan al resto de sindicatos de "palmeros" de esta Administración y tildan el acuerdo de "indigno" y de "falta de respecto y reconocimiento del trabajo de los médicos". Además, proclaman su "firma decisión de seguir luchando por los problemas de los médicos, solos mejor que mal acompañados, manteniendo el calendario de movilizaciones y con medidas de presión adicionales. Este sindicato no puede permitir el ninguneo y afrenta que a la profesión médica se le realiza desde la Administración junto con los sindicatos de clase".

UGT ha emitido también un comunicado en el que consideran que con este acuerdo "se inicia un cambio importante en nuestro sistema sanitario que supone un adelanto en las condiciones laborales de los profesionales y una mejora de la atención a la ciudadanía". Del pacto, este sindicato destaca la definición de ratios para todos los profesionales en Atención Primaria, mejoras en la gestión de las agendas de mostrador, racionalización de cupos, dotación de medios para la atención a domicilio y la mejora de los equipamientos de los centros de salud para incrementar la capacidad resolutiva de Atención Primaria y la cartera de servicios.

"Se ha acordado también un incremento retributivo del precio de la hora de guardia presencial y localizada del personal facultativo y de enfermería similar al de otras comunidades autónomas; y se da un impulso a la implementación del plan de prevención de agresiones con la puesta en marcha del observatorio de agresiones que mejora la seguridad de los profesionales y de los centros sanitarios".

Por parte de CC OO, su secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios Rosa Atiénzar ha señalado que "ningún acuerdo alcanza todas las expectativas y este tampoco tiene todo lo que queríamos pero no vamos a negar que supone un avance; mejora las condiciones de trabajo y la calidad de la atención a la población y a partir de ahí tenemos que seguir trabajando". Sobre todo para dar respuesta al primer nivel asistencial pues el que se bloquee supone el colapso de Urgencias hospitalarias.

En su caso, destaca el límite de pacientes con cupos máximos para los profesionales; un estudio de necesidades de plantilla y de modelo de carga de trabajo que se ha comprometido a hacer Sanidad en función de la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y la intervención comunitaria entre otros factores; permitir a los centros de salud que cada uno gestione el exceso de pacientes; aumentar el pago de las horas de guardia ordinaria a 27,14 euros este año y a 28,36 euros el próximo en el caso de los médicos; así como el acuerdo de dar prioridad de nuevo a las consultas presenciales y dejar las telefónicas a criterio del profesional siguiendo las guías de buenas prácticas de telemedicina aprobadas y avaladas por el Ministerio de Sanidad.