La patronal hotelera Hosbec se suma a las celebraciones del 8M junto con una veintena de mujeres representantes de numerosos establecimientos hoteleros de la provincia.

En un vídeo publicado este miércoles por la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, directivas, gerentes, jefas de sección y empleadas de diferentes hoteles repartidos por toda la Comunidad Valenciana celebran el día de la mujer con frases reivindicativas propias o de personajes históricos y de la actualidad.

"No hay límite para lo que nosotras podemos lograr", de Michelle Obama, o "La pregunta no es quién me lo va a permitir sino quién va a detenerme" son algunos de los lemas esgrimidos por las hoteleras en la publicación difundida por Hosbec.

Líderes en el sector

En las imágenes publicadas por la patronal, aparecen Eva Espigares, directora de Planificación y RRHH del grupo Don Pancho; Sonia Laguna, jefa de Personal del Hotel SH Villa Gadea; Asunción Ujeda, CEO del Hotel Casa Alberola Curio by Hilton; Patricia Peribáñez, directora del Hotel Casual Pop Art; Victoria de los Ríos, propietaria del Hotel Solea House; Yolanda Cuña, directora de Explotación y Operaciones Port Hotels; Romina Montero, events supervisor Hotel SH Valencia Palace y Sandra Olivares, coordinadora de Calidad del Hotel Madeira Centro.

También participan en la iniciativa María Martí, jefa de Recepción del Hotel SH Villa Gadea; Ana Villamarzo, directora de Revenue Management de Hoteles GF; Mayte García, directora del Hotel Brisa, Dolores Pérez, gerente del Hotel del Juguete; Verónica Stan, recepcionista del Gran Hotel Bali; Liz María Gauto, personal de limpieza de Rosemberg; Silvia Ronda, responsable de Eventos SH Villa Gadea; Ana Cabezuelo, subdirectora hotel Primus Valencia; Mari Carmen Pardo, jefa de Administración del SH Villa Gadea y Silvia Cortés, directora del Gran Hotel Bali.

Además, contribuyen a la publicación Merced Rius, gerente de Apartamentos Nicaragua; Patricia Gozalo, directora del Hotel Cullera Holiday; Adriana Manto, gobernanta del Hotel Bristol; Anouk Petit, directora del Hotel Belroy; Leticia Lebrón, directora Hotel Riudor; Ainhoa Arias, jefa de recepción del Hotel NR Mirador Castillo; Eva María Parra, responsable de RRHH del Hotel Cap Negret; Lourdes Suárez, gobernanta del Hotel Belroy y Armenelle Dobon, de dirección del Hotel Castilla Alicante.