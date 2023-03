El Ayuntamiento de Alicante prepara las playas de la ciudad para la llegada de turistas en la Semana Santa y habilitará diferentes servicios en los arenales para atender a residentes y visitantes.

En concreto, según mantiene el bipartito, se dotará se socorrismo y salvamento -del 1 al 10 de abril entre las 11 y las 19 horas- a las playas de la Albufereta, Urbanova, Almadraba, Postiguet y San Juan, además de servicio de tumbonas y sombrillas.

También se alargarán las pasarelas de madera (que en invierno se acortan para evitar daños provocados por los temporales) y se llevarán a cabo labores de limpieza y mantenimiento en los distintos arenales.

Para la vicealcaldesa y responsable del Patronato de Turismo City&Beach, Mari Carmen Sánchez, la Semana Santa alicantina -declarada de Interés Turístico Nacional el año pasado- constituye "un reclamo de primer orden".

Además, recuerda que Alicante "ha disfrutado de unas cifras de ocupación muy positivas este invierno" y, en esta línea, espera una Semana Santa "con buenos datos" aunque reconoce que aún es "pronto para aventurar cifras".

Temor vecinal

A pesar del anuncio del Ayuntamiento, en las zonas de playa de Alicante se vive una sensación de preocupación ante la situación actual de los arenales con la Semana Santa a la vuelta de la esquina.

Vecinos de la Albufereta, Postiguet y Playa de San Juan aseguran que existen deficiencias que no están siendo subsanadas y reclaman al Ayuntamiento -con el que aseguran que no existe diálogo- una mayor planificación.

A los pies del castillo de Santa Bárbara, la playa del Postiguet protagoniza muchas de las postales de Alicante que los turistas contemplan cada año. Sin embargo, a un mes de la Semana Santa, esta zona del litoral de la ciudad no parece preparada, según los residentes, para acoger adecuadamente a los visitantes. La presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional, Alcázar Moreno, asegura que existen dos problemas fundamentales: la limpieza y la seguridad.

Moreno recuerda que "las playas no son solo la zona de arena", sino también los accesos y paseos que hay en ellas y que, para la representante vecinal, se encuentran "en un estado lamentable". Papeleras desbordadas, suciedad sin recoger, manchas en suelo y barandillas... Son algunos de los problemas en materia de limpieza que denuncia la asociación vecinal.

Sin vigilancia

En cuanto al conflicto con la seguridad, la presidenta del colectivo lamenta la situación que atraviesa el paseo del Postiguet: "Los patinetes y las bicicletas circulan libremente por la zona peatonal, y ya ha habido varios sustos". Una práctica prohibida por la ordenanza municipal, que impide a este tipo de vehículos recorrer zonas peatonales, pero que "no hay nadie vigilando ni multando para impedirlo". El problema, asegura Moreno, "ha hecho que muchas personas del barrio, especialmente las más mayores, no quieran ir al paseo por miedo".

En cuanto a la previsión de que el Ayuntamiento actúe en la playa antes de la Semana Santa, la presidenta de la asociación lamenta que no tiene "ni idea" de la planificación municipal porque "el diálogo está totalmente roto" y "no te dan cita aunque la pidas".

Una opinión que comparte Mari Carmen Barbuti, de la Asociación de Vecinos Playa Blanca, de la Albufera. Mantiene que en todo el mandato "ha sido imposible cuadrar una reunión con la concejala y vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez" para pedirle ayuda con las deficiencias que sufren en la zona.

En cuanto al estado del arenal, Barbuti considera que "está muy limpio" pero teme que los servicios no lleguen a tiempo: "Las pasarelas de madera no están puestas, no sabemos si llegarán para Semana Santa, pero ya estamos teniendo días de buen tiempo en los que la gente va a la playa".

Falta de planificación

El problema, según José Caracena, presidente de la AA. VV. Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, es la falta de planificación. Recuerda que "esto ocurre todos los años" y que, en cuanto llega el buen tiempo, "la gente se tira a la playa como loca", por lo que considera que es imprescindible que las playas estén preparadas para esta situación.

El representante vecinal teme que pueda ocurrir lo mismo que el año pasado, cuando las pasarelas de madera y los lavapiés "estaban completamente enterrados" por diferentes episodios de viento, "dando una imagen nefasta a los turistas". Y, aunque asegura que en 2022 "no hicimos mucho ruido para no perjudicar la impresión que los turistas se llevaban del barrio" advierte de que "no permitiremos que pase dos años seguidos".

Ante esta preocupación, la vicealcaldesa asegura que "las playas estarán a punto para esas fechas para el disfrute de residentes y visitantes".