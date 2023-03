Decepcionante porque no soluciona nada. Es lo que opinan los médicos de Familia consultados por este diario sobre el pacto alcanzado ayer por la Generalitat con la mayoría de sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad por el que se reducirán a la mitad los pacientes diarios que atienden. Según este compromiso, la agenda de los facultativos quedará limitada a 35 pacientes al día y la de los pediatras a 28 niños en un intento de terminar con la saturación en Atención Primaria.

Uno de los principales escollos que ven en el acuerdo es la falta de garantías de la gestión de los excedentes de pacientes pues la Conselleria da libertad a cada centro de salud para resolver el exceso que pueda haber (personas que entren por urgencias y otros). La junta directiva del Colegio Oficial de Médicos de la provincia, que dispone de unos 7.700 facultativos en activo, entre sanidad pública y privada, tras analizar el acuerdo, señala que lo pactado no responde a la problemática real y específica que venían transmitiendo del sector médico.

"Queríamos una solución al exceso de agenda y eso no se ha solucionado para atender al paciente con calidad. Esto lo deja igual, a repartir el excedente entre compañeros" Doctor Hermann Schwarz - Presidente del Colegio de Médicos de Alicante

"Los problemas están en la consulta del médico y sobre todo en Atención Primaria. Es una solución generalista que afecta a toda la profesión sanitaria pero a nosotros nos deja como estábamos", señala el presidente de la entidad, Hermann Schwarz, que explica que el tope de pacientes ya estaba en 35, y que el problema surge en cuando las consultas se colapsan como ocurre en la actualidad. "Queríamos una solución al exceso de agenda y eso no se ha solucionado para atender al paciente con calidad. Esto lo deja igual, a repartir el excedente entre compañeros, no soluciona nada".

El Colegio de Médicos entiende que tampoco se soluciona el exceso de guardias que en algunos servicios cubren entre dos y tres médicos; el que tengan que poner los facultativos su coche para ir a algunos servicios; o que les saque de consulta un aviso del 112 dejando colgados a los pacientes. "Parecen ciegos y sordos. Se necesita algo específico para el problema de los médicos, que son los que dicen que no pueden seguir".

Sobre las guardias reglamentarias, los facultativos consultados inciden en que la Administración no suprime el requisito de las necesidades del servicio a la hora de tener que hacer un mayor número; y ven injusto que no se exima a los mayores de 55 años de la obligatoriedad de realizarlas.

Afirman que esta es la opinión generalizada de los profesionales de Primaria en torno al acuerdo que votaron a favor UGT, CC OO, SATSE, CSIF e Intersindical, y en contra el Sindicato Médico CEMSV-SAE, que mantiene la huelga en el primer nivel asistencial para los días 3 de abril y 8 de mayo. Inicialmente se aprobó en la Mesa Sectorial la jornada laboral de 35 horas para todo el personal estatutario de Sanidad a partir del 1 de enero de 2025, votación en la que el Sindicato Médico se abstuvo al considerar que se debería aplicar de forma inmediata.

Para hacerlo Sanidad tendrá que invertir unos 130 millones de euros para la necesaria contratación de más personal, unos 2.500 sanitarios en toda la Comunidad, de ellos unos 700 en la provincia.

Un día después del pacto, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha dicho que la modificación del sistema organizativo de las agendas "permite que cuando haya una demanda sobrevenida se pueda atender al mayor número de pacientes".

Del mismo modo, ha resaltado que se ha aprobado un aumento retributivo a las jornadas de guardia, así como un plan de prevención de las agresión a todos los sanitarios, no solo a los facultativos, que abarca un plan de información a la ciudadanía para dignificar la atención sanitaria; un plan de formación a los sanitarios; un plan integral vinculado a la policía y a los sistemas de seguridad; así como un plan para cuantificar los centros que registran más incidentes en los que se instalarán sistemas de seguridad como puedan ser cámaras o agentes de seguridad.

Miguel Mínguez cree que la organización convocante de los paros debe explicar los motivos por los que no se ha adherido al acuerdo suscrito con el resto de sindicatos y "evaluar con exactitud la repercusión que tendrá que mantengan la huelga como medida de fuerza".

Sindicato de Técnicos de Enfermería

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), que forma parte del Sindicato Médico, ha explicado en un comunicado que lleva tiempo reivindicando la jornada laboral de 35 horas semanales y que la implantación de ésta se haga efectiva de manera inmediata. De ahí que se abstuviera en la votación de ayer junto a CESMCV en el seno de la Mesa Sectorial por el calendario de implantación propuesto "y que tampoco se corresponde con lo establecido en el pacto del 23 de diciembre de 2022".

No obstante, sí se recogen algunos de los puntos que entiende fundamentales como la reducción de la jornada anual hasta las 1.512 horas y que la Conselleria accediera a eliminar las 7 horas adicionales de los años bisiestos, "según figura literalmente en el pacto, con el objetivo de que su implantación sea efectiva progresivamente desde el 2023 hasta diciembre de 2024. Ahora Sanidad pone sobre la mesa un borrador en el que se contempla que la progresión de la reducción horaria finalice en 2026”, afirma Nieves Gómez Escrihuela, secretaria autonómica de SAE en Comunidad Valenciana.

“Por otro lado, no tiene ninguna lógica que un pacto que se ha firmado en diciembre se modifique tres meses después, salvo que por parte de la Administración existiera ya la intención de no aplicarlo en la forma en la que inicialmente estaba previsto y SAE no puede a apoyar esta forma de proceder”, finaliza la secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería.