⚠#Aviso

El 🏰 #CastillodeSantaBárbara permanecerá cerrado🔐 al público durante el día de hoy, debido a las fuertes rachas de vientos. Sentimos las molestias.

⚠#Notice: The 🏰 #CastleofSantaBarbara will remain 🔐closed due to strong winds.We apologize for the inconvenience. pic.twitter.com/MZWnjJjxLC