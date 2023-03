Los intentos de suicidio en población infantojuvenil entre 11 y 18 años que entran por Urgencias se han multiplicado casi por cinco en dos años, lo que da idea de la situación que se vive con niños, adolescentes y jóvenes en las unidades hospitalarias de salud mental y en las consultas de psiquiatras y psicólogos de la provincia. Solo el Hospital de Sant Joan atendió 250 casos en esta franja de edad en 2021 por 54 en 2019.

Los profesionales de salud mental destacan la importancia de que los centros escolares cuenten con psicólogos clínicos para detectar autolesiones y otros trastornos en los adolescentes en sus primeros estadios pues cuando llegan a consulta llevan meses cortándose o con problemas de conducta alimentaria, entre otros.

La problemática es general y va a más: todos los estudios coinciden. Según el informe "La situación de la infancia en España", de Plataforma de Infancia, los comportamientos suicidas de la población infantil y juvenil han aumentado un 60% en los últimos tres años, llegando a ser la segunda causa de muerte entre los 10 y los 19 años, solo por detrás de los accidentes de tráfico (2020); mientras los casos de ansiedad y depresión se han multiplicado por cuatro.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud de 2017 solamente un 1% de la población infantil y juvenil sufría de problemas de salud mental pero a raíz de la pandemia de covid-19, la situación ha empeorado radicalmente con un aumento de hasta el 47% en estos trastornos en la infancia y en la adolescencia.

La Sociedad Española de Urgencias de Pediatría registró un aumento del 10% de los diagnósticos relacionados con trastornos mentales en urgencias pediátricas desde marzo de 2019 a marzo de 2021; y según el III barómetro juvenil Salud y Bienestar que elabora FAD Juventud un 45% de los adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años ha tenido una vez, con cierta frecuencia o constantemente ideas suicidas con un aumento significativo respecto a 2019.

Asimismo, el 0,2% del alumnado de la Comunidad Valenciana registró durante el pasado curso escolar conductas autolesivas, ideas y tentativas de suicidio, según datos de la Conselleria de Educación, lo que supone unos 2.000 estudiantes. Según datos de la directora general de Inclusión Educativa, Raquel Andrés, en tres años las incidencias por suicidios, intentos de suicidio y autolesiones se han multiplicado por cuatro, pasando en el curso 2018-2019 en todo el sistema educativo autonómico de 480 casos a 1.600.

Psicólogos y psiquiatras no dan abasto ante esta realidad. El especialista José Luis Serra, que tiene consulta privada y también trabaja en el Hospital de Sant Joan, donde hay una unidad de Salud Mental, admite que "hay tal cantidad de gestos autolíticos (suicidas) que estamos desbordados". "La gente se corta, se quiere suicidar. Son síntomas parecidos pero problemáticas muy concretas. Estamos en un mundo complejo y consumista".

El doctor Vicente Elvira, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant, señala que a raíz de la pandemia, se han multiplicado las asistencias por intentos de suicidio en menores de edad -adolescentes y jóvenes de entre 11 y 18 años- en este centro. En 2019 hubo 54 asistencias por esta causa en esta franja de edad en Urgencias y en 2021 pasaron a 250. “Lo vivido durante la pandemia ha supuesto un factor de estrés añadido y en estas etapas de la vida es fundamental la socialización para desarrollar su personalidad y estar aislados durante tanto tiempo por el covid ha supuesto una gran lacra”, comenta.

Otro factor que ha influido es, según el doctor Elvira, la proliferación del uso de las redes sociales entre los menores, en las que “existen hasta tutoriales de cómo autolesionarse. En estas etapas es fundamental para los chavales identificarse con un grupo y si no lo encuentran en su entorno lo hacen a través de las redes sociales”.

El consejo fundamental que da el psiquiatra a los padres es que “pasen tiempo con sus hijos, aunque a veces es difícil con el ritmo de trabajo que llevamos; nos preocupamos mucho y nos ocupamos poco. La educación se adquiere en la escuela, pero también en casa y en la sociedad en general”. Otra recomendación es que vigilen lo que hacen en las redes sociales o con el ordenador y que pongan límites. "A nuestros hijos no les dejaríamos salir solos a algunos sitios peligrosos de la calle, pues dejarlos solos ante un mundo de peligros a través de internet es mucho peor”.

Y para las familias que detecten una conducta suicida en sus hijos, el doctor Elvira les indica que “en el Departamento Alicante Sant-Joan está activado el código suicidio y pueden pedir ayuda en su centro de salud y si un pediatra o un médico de familia lo activa, en 72 horas como máximo el menor será atendido en la Unidad de Salud Mental InfantoJuvenil y existe un protocolo similar para los adultos”. En la página web del Hospital de Sant Joan hay un buzón de voz para atender a los familiares o allegados que no saben qué hacer cuándo tienen un caso así en su entorno.

El jefe de Psiquiatría aboga porque, a nivel estatal, haya un plan de prevención del suicidio suficientemente dotado. Y matiza que “la atención sanitaria no es más que un eslabón en la atención a la salud mental en general y tienen que estar implicados otros estamentos como la Educación o Servicios Sociales, con los que hay que realizar un trabajo conjunto”.

Psicólogos en los colegios

En este sentido, el psicólogo David López, especializado en terapias para adultos y adolescentes, considera que hay que dotar de más recursos en salud mental en dos líneas. En primer lugar, a los centros de salud "porque es alarmante la cantidad de pacientes que hay" y poner la lupa en los colegios e institutos, con psicólogos clínicos para una mejor capacidad de gestionar una situación que desborda a algunos centros escolares donde el profesorado no da abasto para vigilar en todo momento los movimientos de los estudiantes afectados al dispararse su número.

"Si hay uno es fácil pero si son treinta es imposible, aparte de que el papel de un profesor no es ese, es pedagógico, no estar pendiente de algo que no le corresponde en su competencia. Los psicólogos pueden ayudar a personas en una edad complicada y los maestros dedicarse a la pedagogía".

Este profesional considera que los centros escolares son para los psicólogos un contexto observable de los jóvenes, dada la gran cantidad de horas que pasan allí. Además a una edad, sobre todo la adolescencia, en la que "no cuentan nada a sus padres y viven sus angustias en silencio, tapándose las autolesiones. Pueden pasar todo el invierno autolesionándose. Si en los colegios no hay nadie observando ese bajo ánimo, la voz de alarma se dará cuando el niño esté ya muy jorobado. Se aliviará los pensamientos vomitando la comida o con autolesiones y cuando se descubra la conducta estará muy implementada. Si se tarda mucho en descubrirlo, más difícil es gestionarlo. Si no hay espacio para que expresen su angustia o infierno, cuando lleguen a consulta tendrán su trastorno muy adquirido".

El coordinador de la Oficina de Salud Mental de la Conselleria de Sanidad, Francisco Pérez, señala que la Generalitat sigue trabajando en el plan de Salud Mental, en el que es muy importante la atención infantojuvenil, con la creación de centros de día y de equipos de atención comunitaria; con recursos como el hospital de día infantojuvenil que se proyecta abrir en Alicante.

Nuria Yáñez, psiquiatra infantil en la unidad de Salud Mental Infantojuvenil Miguel Servet señala por su parte que la Conselleria de Sanidad admite un incremento de los casos que se derivan a las unidades de salud mental infantojuvenil. Tendencia que ya se apreció justo antes de la pandemia y que va a más a medida que pasan los años, que se relaciona con distintos factores como el abuso de dispositivos electrónicos, un mal uso de las redes sociales y los cambios sociológicos.