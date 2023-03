Trabajadores de la empresa de handling Swissport han celebrado este lunes concentraciones de protesta en el aeropuerto de Alicante-Elche por el conflicto laboral que les ha llevado a convocar varias jornadas de paro en la terminal. Desde UGT se ha denunciado que los servicios mínimos fijados por la empresa son excesivos, lo que estaban quitando efectividad a los paros. Las concentraciones se están celebrando todos los lunes, martes y jueves desde el pasado 27 de febrero hasta el próximo 13 de abril. Según el sindicato estos servicios mínimos contaban con unas necesidades de personal incluso superiores a las que normalmente funcionan en la terminal,

FeSMC-UGT, conjuntamente con el resto de organizaciones sociales que conforman la comisión negociadora del I Convenio de Swissport Handling, interrumpieron el pasado febrero las negociaciones del convenio que desde marzo del 2022, se venían desarrollando con la dirección de la empresa. Swissport, "cuya actividad es la de prestar servicios de asistencia en tierra a pasajeros, así como servicios de carga aérea, en la red de aeropuertos de AENA, y cuya intención es presentarse a las próximas licitaciones, publicadas recientemente por AENA, para la obtención de concesiones y poder así continuar e incluso ampliar, el número de aeropuertos en los que prestar servicios, ha mostrado una actitud indolente y de falta de claridad con las propuestas que se han venido presentando en la comisión negociadora", denunció UGT.

Desde el sindicato se denunció que "como consecuencia de no querer atender las demandas que los trabajadores vienen reclamando, tales como, actualización salarial de la plantilla, condiciones las cuales, llevan congeladas desde el año 2019, así como entorpecer la equiparación salarial de todos los trabajadores con respecto a las condiciones reguladas en el Convenio Sectorial de aplicación, con diferencias de hasta un 20% con respecto al convenio de empresa, para dar cumplimiento a lo establecido en la actual Reforma Laboral, ha llevado a esta organización, a decir basta". A esto añadieron que "si para la empresa, sus propuestas razonables son disminuir hasta un 60% los complementos funcionales, aplicar una compensación o absorción sobre las garantías salariales, y no aplicar actualizaciones salariales a tablas, si no atender las revisiones salariales mediante un abono único, con porcentajes mínimos, FeSMC-UGT dice no". El sindicato acusó a la empresa de querer dividir y mentir a los trabajadores. "FeSMC-UGT, no puede permitir que esta empresa, con su persistente falta de voluntad para garantizar unas condiciones laborales razonables, pueda tener la oportunidad de obtener desde AENA, concesiones para continuar como operador de handling en los aeropuertos españoles, sin tener resuelto su convenio de empresa. Las plantillas en los diferentes aeropuertos, merecen que sus condiciones laborales y sociales, las cuales no se revisan desde hace más de 8 años, tengan sus correspondientes mejoras, y no vamos a ceder, advirtieron.