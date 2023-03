Un puesto de trabajo que supone una gran responsabilidad, mucha dedicación y para la que hay muy pocos incentivos. Los directores de colegios públicos de la provincia de Alicante ven con preocupación la falta de alicientes para ocupar estas plazas y que está causando que muchos de los docentes no estén interesados en ellas o que opten por no volverse a presentarse de nuevo una vez que acaba su mandato. El País Vasco ha sido la Comunidad que ha dado un paso adelante en potenciar esta figura, con la aprobación de un Decreto que trata de incentivar que el profesorado opte a estos puestos. Los directores quieren que se profesionalice las direcciones y se las dote con mayores incentivos y sobre todo formación, porque la situación de la Educación no es la misma que la de hace 18 años.

"El trabajo se ha burocratizado en exceso, sin que se cuente con el respaldo de personal administrativo", aseguró a este diario la presidenta de la Asociación de Directores de Colegios de Educación Infantil y Primaria, Isabel Moreno. El director y sus equipos se encuentran con que tienen que hacerse ellos mismos las fotocopias, pasar buena parte de la jornada tras la pantalla del ordenador para gestionar desde el simple cambio de una bombilla, hacerse cargo de una fuga de agua o una avería eléctrica en el centro o hacer informes sobre alguna situación problemática. Una situación a la que no ayuda la masificación de los centros. En parecidos términos se expresa el portavoz de los Directores de Secundaria, Toni González Picornell, que señala que si en muchos casos el ejercicio de la docencia es vocacional, mucho más lo es la dirección de los centros". Aunque considera que el problema existe, a su juicio en mucho más acuciado en otros territorios del país, como Canarias o Baleares y sería necesario un estudio en profundidad y por zonas para determinar las causas. "Hace falta más reconocimiento y más formación para los directores", señaló. Vida laboral y familiar El principal problema de este tiempo que se invierte a las cuestiones burocráticas suponen que apenas el director tiene tiempo en centrarse en su proyecto educativo y es más difícil la conciliación entre la vida familiar y laboral. señaló Moreno este diario. Aunque desde Primera se mira con cierta envidia a los directores de Secundaria porque en esos centros pueden contar con su propio personal administrativo para labores de apoyo de la dirección, González Picornell aseguró a este diario que en ocasiones los institutos tienen que renunciar a estas plazas porque prefieren tener a más docentes. Directores de centros educativos admiten a este diario que tener que resolver todos estas labores burocráticas suponen que la jornada de alargue hasta tres horas más. "Entramos antes y nos vamos más tarde porque de lo contrario el trabajo no podría salir adelante", aseguraron. Sobresfuerzos que ni siquiera están reconocidos económicamente, aunque hay un complemento para los que ejercen esta labor. Fuentes de CC OO señalaron que la provincia de Alicante era especialmente conflictiva en cuanto a problemas con la burocracia ya que hay un mayor porcentaje de alumnos extranjeros y en los centros hay una alta presencia de personal interino. A juicio de Picornell, el decreto que ahora se aprueba en el País Vasco será un referente para el resto de las Comunidades. "Hay algunos aspectos en los que la Conselleria está trabajando, otras que son mejorables, pero algunas de las medidas que ahora se proponen se podrán aplicar", dijo. En este sentido admitió que desde Conselleria se estaba trabajando por simplificar parte de estas labores burocráticas. "En casos de autolesiones o intentos de suicidios, ya no hay que hacer informes distintos para organismos diferentes, sino que es el mismo para todas". Por su parte, desde la Conselleria de Educación se aseguró que no les consta ninguna dificultad en las convocatorias anuales de nombramientos de directores. "Todas las plazas de director que se convocan cada año, bien por renovación o por concurso de selección, se cubren con normalidad", señalaron. Desde Educación se precisó que estas plazas se eligen por periodos de cuatro años y pueden optar a otras renovaciones más. En este sentido subrayaron que más de un 70 por ciento de los directores habían optado por renovar. Desde Educación se informó de que el plazo para presentarse al concurso todavía está abierto. Se abrió el 10 de marzo de 2023 y se cerrará el próximo 23 de marzo a las 23:59:59 horas. "Si después de completar ambos procedimientos, tanto el de renovación como el concurso del selección, todavía quedaran vacantes las direcciones territoriales de Educación harían una propuesta de nombramiento de un equipo directivo por un curso entre el profesorado del centro que quiera optar a la dirección o incluso entre profesorado de otros centros, pues el concurso de traslados contempla el ejercicio de las funciones de dirección como uno de los motivos para autorizar el cambio de centro. Este nombramiento extraordinario es por un curso, con lo que al siguiente dicha vacante se sacaría al concurso de selección de equipos directivos", señalaron.