¿Una estación intermodal, como defiende la Concejalía de Transporte, o un intercambiador de autobuses, como apuesta la Concejalía de Urbanismo? El encaje de los autobuses en el entorno del futuro Parque Central, junto a la actual estación de Renfe ha abierto una brecha en el actual bipartito a apenas dos meses para el final de mandato. Dos concejalías, una gestionada por el PP y otra por Ciudadanos, defienden modelos distintos para la gestión del tráfico de autobuses.

El responsable de Transporte y portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar (PP), anunció este martes, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que su concejalía presentará alegaciones al Plan Especial de al OI/2, que permitirá el desarrollo urbanístico de los terrenos liberados tras el soterramiento de las vías del tren. "Desde la Concejalía no renunciamos a la estación intermodal en el entorno de la estación de Renfe. Vamos a presentar alegaciones a la exposición pública, que ya están preparando los técnicos, porque creemos que ahí cabe la estación intermodal. Si al final no puede ser, no será porque no lo hemos intentado", ha explicado Villar.

Ese documento técnico, impulsado por la sociedad Avant, ha contado con la participación activa de la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), desde donde defienden la inclusión de un intercambiador, al estilo del madrileño de Plaza Castilla, en lugar de una estación intermodal. "La diferencia entre ambos proyectos es que en una estación intermodal hay que habilitar espacio para que los autobuses 'duerman' y además hay que construir zona comercial, que ya figura en la estación del ferrocarril. ¿Nos interesan que los autobuses carguen y descarguen a los pasajeros o preferimos también que se queden ahí?", explica el concejal de Urbanismo, quien prefiere habilitar un terreno a las afueras de la ciudad como aparcamiento para autobuses.

El plazo de alegaciones, de veinte días, se abre ahora con la publicación este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del decreto de Urbanismo para el sometimiento a información pública por introducción de cambios sustanciales del Plan Especial de la OI/2. Con ese decreto, además, se procede a solicitar informe a administraciones afectadas por las modificaciones introducidas, como el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante, la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento, ADIF, el Servicio de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, el Informe sectorial en materia de vías pecuarias de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, el Servicio de Intervención del Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

El decreto de Urbanismo, que se firmó hace dos semanas, se impulsa ocho años después de que el Pleno de Alicante aprobase provisionalmente, en sesión extraordinaria y urgente, el “Plan Especial del Sector OI/2 de Alicante”. Ahora, transcurridos dos mandatos municipales, el Ayuntamiento de Alicante ha reactivado el proceso urbanístico para la construcción del futuro Parque Central y la Estación Intermodal. La Concejalía de Urbanismo, a través de la Oficina del Plan General, ha decretado la exposición al público durante un plazo de veinte días del Plan Especial, a contar tras su publicación en el DOGV. Este trámite supone desbloquear un proyecto que el Pleno aprobó inicialmente en el año 2015, pero que luego se quedó en un cajón.

La hoja de ruta de Urbanismo pasa por que antes de las elecciones del 28M se apruebe el plan estructural por el Pleno municipal, que también se busca que cuente con el visto bueno de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes antes de la disolución de las instituciones por la cita con las urnas. Según el Ayuntamiento, el compromiso compartido por la conselleria es que esa nueva ordenación estructural de la OI/2 que ampara la prolongación del Parque Central hasta la intermodal pueda quedar aprobada en la última reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo de esta legislatura. Cuando se superen estos trámites con el plan estructural, ya podrá impulsarse la construcción de la Estación Intermodal, que todavía está por decidir si será un trabajo que quede en manos de ADIF o desde Avant.

Luego, llegará el momento del plan pormenorizado, que ya está muy avanzado, según fuentes municipales. Este documento se someterá a una consulta pública previa a su aprobación en el Pleno municipal. A continuación, se someterá a la obligada exposición al público, como paso previo a su validación definitiva por parte de la Corporación alicantina, que si todo avanza a buen ritmo podría producirse antes de terminar este año. Este documento no tendrá que ser remitido a otras administraciones. El objetivo, más a medio plazo, es que la simbólica primera piedra del Parque Central se ponga durante el próximo mandato municipal. Se prevé que tras el desarrollo del programa urbanístico, con el proyecto de urbanización y reparcelación, se promueva en un primer momento la construcción de los viales y las zonas verdes, cuya recepción daría paso a la construcción de las viviendas.

Sin presupuesto para Aguilera

Por otro lado, el concejal de Transporte ha asegurado que el Ayuntamiento sigue adelante con el proyecto en la avenida Aguilera, impulsado para habilitar un carril bus en ambos sentidos, que se frenó por la exigencia de los vecinos de aprovechar la obra para ampliar las aceras, a costa de reducir al menos un carril de circulación. "Está pendiente de que se liberen los remanentes. Ahora mismo no hay dinero. Pero es una obra que se va a ejecutar, porque además ya está adjudicada", ha señalado Villar, después de que este martes Unidas Podemos instara, mediante comunicado, al bipartito de Alicante a "desbloquear el proyecto de reforma de la avenida de Aguilera, paralizado desde el verano a la espera de modificaciones y tras las críticas de asociaciones vecinales y sectoriales que veían en la propuesta de Barcala un modelo agresivo con la ciudadanía y alejado de las necesidades de la Alicante del siglo XXI".