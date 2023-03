"Hola, soy Ana Barceló y me gustaría que conocierais diez cosas sobre mi vida". Así introduce la alcaldable socialista en Alicante una nueva publicación realizada en redes sociales con la que pretende darse a conocer más ante los alicantinos, tras aterrizar recientemente en la ciudad, en su objetivo de disputarle la Alcaldía al popular Luis Barcala.

Tras rememorar recientemente sus recuerdos de infancia en la ciudad de Alicante y en plena confección del Comité Electoral que debe acompañarla en el camino a las elecciones municipales del 28 de mayo, Barceló, que revela ser Piscis en el Zodiaco, habla ahora de sus gustos en la lectura, el cine y la gastronomía, de su carrera y de su profesión frustrada, que la vincula a su antecesor.

Cuestiones

¿A qué se quería dedicar? En esto recuerda a su antecesor en el cargo de alcaldable, Francesc Sanguino. "Me quería dedicar a las artes escénicas".

Y, al margen de la política, donde ya ha sido alcaldesa de su pueblo natal, Sax, y consellera de Sanidad, durante la pandemia de covid, ¿a qué se ha dedicado Barceló en su vida profesional? "Siempre he ejercido la abogacía, aunque he tenido algún paréntesis en mi vida. Dirigí un restaurante".

¿Por qué acabó en la política? "Siempre he tenido un espíritu muy quijotesco, pero también muy centrado en transformar la vida que me rodea. Y, por tanto, aportar mi granito de arena para que los ciudadanos mejoren su vida.

¿Y su plato favorita? "Me gusta la comida en general. Por tanto, todo. Soy una mujer que disfruta del placer de comer".

¿Y cuál es su debilidad? "El chocolate y los bombones. Me pirran, tengo que reconocerlo", apunta la alcaldable socialista.

¿El último libro que se ha leído? Ha sido "Últimos días en Berlín". "Me ha encantado", señala Barceló del libro finalista de los Premios Planeta de 2021 que resumen con que "cuando el amor y la esperanza son más poderosos que el odio y la furia".

¿Y una película que le ha hecho reír? "Hay una película que introduce el humor inteligente", añade. Se refiere a "Intocable", que habla de un aristócrata millonario que se ha quedado tetrapléjico a causa de un accidente de parapente, que contrata como cuidador a domicilio, un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la cárcel.

¿Y de Alicante? "Me gusta todos los rincones, pero sobre todo esas vistas al mar, que ensancha la mirada y el espíritu".

Nuevo vídeo personal

En esta nueva aventura política, que aceptó tras el "encargo" de Ximo Puig, Barceló no duda en rebuscar entre sus vínculos con Alicante, rescatando experiencias en la ciudad. De conseguir su objetivo, que actualmente no parece empresa sencilla según los cálculos de todos los partidos, se convertirá en el quinto alcalde de los últimos años, tras la restitución de la democracia, no nacido en Alicante, tras Ángel Luna (Madrid), Luis Díaz Alperi (Oviedo), Sonia Castedo (Ribadeo) y Miguel Valor (Alcoy).

Así lo hizo también recientemente en una conversación con Óscar Llopis, que en su día lideró UGT en la comarca y que ahora es uno de los referentes vecinales y festeros del Raval Roig. "Mi familia solía venir muchísimo al Postiguet. Las excursiones eran familiares. No se reducía al núcleo familiar, sino con cuñados de mis padres, primos... Era un día para pasarlo y disfrutarlo juntos. Veníamos buscando el calor y el mar. Y hueco en la playa", señalaba Barceló en un vídeo publicado en su perfil en redes sociales, en el que añadía que su familia aprovechaba "las pocas vacaciones" de su padre para disfrutar del litoral alicantino. "Nos mandaba a mi madre y a mis hermanos como avanzadilla y la verdad es que me trae muchos recuerdos. Veníamos todos los niños y pasábamos unos veranos excepcionales", apuntaba la socialista, en una grabación en la que echó la vista atrás: "Recuerdo que había unos toldos [en El Postiguet], que eran de caña, que estaban sujetos con palos de madera. Recuerdo el mar más adentro, antes de regeneraciones".